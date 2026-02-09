Künstliche Intelligenz Apple-Manager wechselt in die IPAI-Führung nach Heilbronn
Ein ehemaliger Apple-Manager wechselt zum Innovationspark Künstliche Intelligenz (IPAI) nach Heilbronn. Wer der 46-Jährige ist und wie sich die Führung neu aufstellt.
Der Innovationspark für Künstliche Intelligenz (IPAI) holt einen Apple-Manager in die Geschäftsführung: Wie das Unternehmen aus Heilbronn mitteilt, übernimmt der 46-jährige Marc Kirchner die Rolle des Technikvorstands (CTO) und ergänzt das Team um Geschäftsführer Moritz Gräter und Finanz-Chef Benjamin Schiller.