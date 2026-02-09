 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Wirtschaft

  4. Apple-Manager wechselt in die IPAI-Führung nach Heilbronn

Künstliche Intelligenz Apple-Manager wechselt in die IPAI-Führung nach Heilbronn

Künstliche Intelligenz: Apple-Manager wechselt in die IPAI-Führung nach Heilbronn
1
Marc Kirchner ist der neue Technikvorstand am IPAI. Foto: IPAI/Nico Kurth

Ein ehemaliger Apple-Manager wechselt zum Innovationspark Künstliche Intelligenz (IPAI) nach Heilbronn. Wer der 46-Jährige ist und wie sich die Führung neu aufstellt.

Baden-Württemberg: Lea Krug (lkr)

Der Innovationspark für Künstliche Intelligenz (IPAI) holt einen Apple-Manager in die Geschäftsführung: Wie das Unternehmen aus Heilbronn mitteilt, übernimmt der 46-jährige Marc Kirchner die Rolle des Technikvorstands (CTO) und ergänzt das Team um Geschäftsführer Moritz Gräter und Finanz-Chef Benjamin Schiller.

 

„Kirchner steuert künftig die technologischen Richtungsentscheidungen von IPAI“, so das Unternehmen. Als „Experte für Maschinelles Lernen und Softwareentwicklung“ werde er die technische Kompetenz ausbauen und die Infrastruktur der Innovationsplattform weiterentwickeln.

Seine Rolle bei Apple

Beim Spatenstich für den IPAI-Campus waren im Oktober unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz (Mitte) und Ministerpräsident Winfried Kretschmann (rechts) in Heilbronn. Foto: Jan-Philipp Strobel/dpa

Auch Marc Kirchner äußert sich zu seinem Wechsel: „Heilbronn ist zweifellos auf dem Weg, der spannendste Standort für angewandte Künstliche Intelligenz in Europa zu werden.“ Bis vor wenigen Tagen verantwortete er als Senior Engineering Manager bei Apple in Cupertino (Kalifornien) und Heidelberg einen Teil der globalen Infrastruktur für die Entwicklung von Apple Intelligence.

„Wir freuen uns, mit Marc einen hochkarätigen Experten für komplexe Technologie- und KI-Entwicklungen für IPAI gewonnen zu haben”, erklärt IPAI-CEO Moritz Gräter. Von dem bisherigen Apple-Manager verspreche er sich eine Stärkung der „nächsten Wachstumsphase“, so Gräter.

Unsere Empfehlung für Sie

KI-Zentrum in Heilbronn: IPAI – der Campus der Zukunft

KI-Zentrum in Heilbronn IPAI – der Campus der Zukunft

Der IPAI-Campus in Heilbronn soll ein neues Zentrum für KI werden. CEO Moritz Gräter gewährt erstmals einen Einblick – und präsentiert die Entwürfe des Architekturbüros.

Auf dem Areal Steinäcker in Heilbronn entsteht seit dem vergangenen Jahr auf 30 Hektar – rund 42 Fußballfeldern – der neue IPAI-Campus. Erste Gebäude sollen bereits 2027 bezugsfertig werden. Finanziert wird das Projekt vor allem von der Schwarz-Gruppe. Beteiligt sind an der entsprechenden Anschubfinanzierung die Dieter-Schwarz-Stiftung sowie das Land Baden-Württemberg.

Weitere Themen

Die Amazon-Aktie hat in der vergangenen Woche einen überraschenden Kursrutsch erlebt, obwohl das Unternehmen beeindruckende Quartalszahlen vorgelegt hat. Was steckt hinter diesem scheinbaren Widerspruch?

Anleger bleiben vorsichtig Amazon-Aktie mit 15 % Verlust in einer Woche - Die Hintergründe

Die Amazon-Aktie hat in der vergangenen Woche einen überraschenden Kursrutsch erlebt, obwohl das Unternehmen beeindruckende Quartalszahlen vorgelegt hat. Was steckt hinter diesem scheinbaren Widerspruch?
Von Matthias Kemter
Der Bitcoin-Kurs fällt erneut unter die Marke von 70.000 US-Dollar. Erfahren Sie, welche Faktoren den Rückgang ausgelöst haben und wie Anleger reagieren.

Scott Bessent: “Kein Bailout für Bitcoin” Bitcoin fällt wieder unter 70.000-Dollar-Marke - Die Hintergründe

Der Bitcoin-Kurs ist am Montag erneut unter die Marke von 70.000 US-Dollar gefallen. Doch was steckt hinter diesem Kursrutsch?
Von Matthias Kemter
Die Almonty-Aktie ist in den letzten Tagen um 9 % gestiegen. Gründe sind das US-Programm „Project Vault“, optimistische Analystenbewertungen und Fortschritte bei der Sangdong-Mine.

Gefragter Rohstoff Almonty-Aktie erreicht neues Rekordhoch - Die Hintergründe

Die Almonty-Industries-Aktie legt in den letzten Tagen kräftig zu und erreicht ein neues Allzeithoch. Was steckt hinter diesem Aufschwung?
Von Matthias Kemter
Oberlandesgericht Stuttgart: Darum setzt Ritter Sport den Streit um Quadrat-Haferriegel fort

Oberlandesgericht Stuttgart Darum setzt Ritter Sport den Streit um Quadrat-Haferriegel fort

Der Schokoladenhersteller will den quadratischen Haferriegel „Monnemer Quadrat Bio“ aus Mannheim verbieten lassen. Die Niederlage vor dem Landgericht akzeptiert das Unternehmen nicht.
Der Goldpreis steigt wieder über 5.000 US-Dollar. Erfahren Sie, welche Faktoren den Kurs des Edelmetalls nach einer turbulenten Phase beflügelt haben.

Stützen bleiben erhalten Goldpreis wieder über 5.000-Dollar-Marke - Das sind Gründe

Der Goldpreis hat erneut die Marke von 5.000 US-Dollar überschritten. Nach einer turbulenten Phase kehren Anleger zurück.
Von Matthias Kemter
Künstliche Intelligenz: Apple-Manager wechselt in die IPAI-Führung nach Heilbronn

Künstliche Intelligenz Apple-Manager wechselt in die IPAI-Führung nach Heilbronn

Ein ehemaliger Apple-Manager wechselt zum Innovationspark Künstliche Intelligenz (IPAI) nach Heilbronn. Wer der 46-Jährige ist und wie sich die Führung neu aufstellt.
Von Lea Krug
Erfahren Sie alles über die wichtigsten Unternehmenstermine am 9. Februar 2026. Quartalszahlen von ON Semiconductor, Becton Dickinson, Principal Financial Group und mehr. Bleiben Sie informiert!

Unternehmenstermine heute Wichtige Quartalszahlen von: ON Semiconductor, Becton Dickinson, Principal Financial Group, Waters Corp. und mehr

Jeder Handelstag bringt wichtige Termine, die man im Blick behalten sollte. Auch heute stehen wieder wichtige Unternehmenstermine an. Der Tagesüberblick.
Von Matthias Kemter
CDA gegen Wirtschaftsrat: CDU-Sozialflügel kontert Wirtschaftsflügel: „Ideen aus der Mottenkiste“

CDA gegen Wirtschaftsrat CDU-Sozialflügel kontert Wirtschaftsflügel: „Ideen aus der Mottenkiste“

Die Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft stellt sich der CDU-internen Konfrontation mit dem Wirtschaftsflügel. Die CDA-Bundesvize warnt vor grundlegenden Verschiebungen.
Von Matthias Schiermeyer
„Unbekanntes Territorium“ - nicht genug Gas für die Industrie?

Gasspeicher in Süddeutschland „Unbekanntes Territorium“

Deutsche Gasspeicher fallen erstmals unter 30 Prozent, in Bayern ist die Lage besonders schlecht. Während Behörden beschwichtigen, laufen bereits erste Notfallmaßnahmen.
Von Michael U. Maier
Gasspeicher unter 30 Prozent - „Reiche macht ihren Job nicht“

Gasmangellage? Gasspeicher unter 30 Prozent - „Reiche macht ihren Job nicht“

Rekordtiefer Füllstand der deutschen Gasspeicher alarmiert Experten: In Bayern ist die Lage besonders schlecht. Wie geht es nun weiter?
Von Michael U. Maier
Weitere Artikel zu Apple Heilbronn KI Exklusiv
 
 