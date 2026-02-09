Künstliche Intelligenz: Apple-Manager wechselt in die IPAI-Führung nach Heilbronn

Der Innovationspark für Künstliche Intelligenz (IPAI) holt einen Apple-Manager in die Geschäftsführung: Wie das Unternehmen aus Heilbronn mitteilt, übernimmt der 46-jährige Marc Kirchner die Rolle des Technikvorstands (CTO) und ergänzt das Team um Geschäftsführer Moritz Gräter und Finanz-Chef Benjamin Schiller.

„Kirchner steuert künftig die technologischen Richtungsentscheidungen von IPAI“, so das Unternehmen. Als „Experte für Maschinelles Lernen und Softwareentwicklung“ werde er die technische Kompetenz ausbauen und die Infrastruktur der Innovationsplattform weiterentwickeln.

Seine Rolle bei Apple

Beim Spatenstich für den IPAI-Campus waren im Oktober unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz (Mitte) und Ministerpräsident Winfried Kretschmann (rechts) in Heilbronn. Foto: Jan-Philipp Strobel/dpa

Auch Marc Kirchner äußert sich zu seinem Wechsel: „Heilbronn ist zweifellos auf dem Weg, der spannendste Standort für angewandte Künstliche Intelligenz in Europa zu werden.“ Bis vor wenigen Tagen verantwortete er als Senior Engineering Manager bei Apple in Cupertino (Kalifornien) und Heidelberg einen Teil der globalen Infrastruktur für die Entwicklung von Apple Intelligence.

„Wir freuen uns, mit Marc einen hochkarätigen Experten für komplexe Technologie- und KI-Entwicklungen für IPAI gewonnen zu haben”, erklärt IPAI-CEO Moritz Gräter. Von dem bisherigen Apple-Manager verspreche er sich eine Stärkung der „nächsten Wachstumsphase“, so Gräter.

Auf dem Areal Steinäcker in Heilbronn entsteht seit dem vergangenen Jahr auf 30 Hektar – rund 42 Fußballfeldern – der neue IPAI-Campus. Erste Gebäude sollen bereits 2027 bezugsfertig werden. Finanziert wird das Projekt vor allem von der Schwarz-Gruppe. Beteiligt sind an der entsprechenden Anschubfinanzierung die Dieter-Schwarz-Stiftung sowie das Land Baden-Württemberg.