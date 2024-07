Statt das weltbeste Sprachmodell zu bauen fokussiert sich das Heidelberger KI-Start-up jetzt auf Lösungen für Verwaltung und Mittelstand. Unterstützung kommt vom ersten Kunden: der Landesregierung.

Jan Georg Plavec 25.07.2024 - 16:10 Uhr

Das Heidelberger KI-Start-up Aleph Alpha richtet sich stärker als bisher am Staat als Kunden aus. Am Donnerstag stellten der Gründer Jonas Andrulis und die Vertreter zusätzlich beteiligter Partner eine weiterentwickelte Version des Assistenzsystems F13 vor, die von Mitte August an in allen baden-württembergischen Ministerien und von September an auch in anderen Verwaltungen nutzbar sein soll. Die Landesregierung sei „nicht nur Kunde, sondern Mitgestalter“, so Andrulis.