Vergewaltigung nach 24 Jahren vor Gericht Tatort Sofa – Die Folgen einer Sommernacht

Er schreibt ihr Liebesbriefe. Aber es ist keine Liebelei auf Augenhöhe: sie ist zwölf, er 27 Jahre alt. Über 20 Jahre danach zeigt Nadine den Mann an, der sie ihrer Erinnerung nach vergewaltigt hat. Was sie dann erlebt, retraumatisiert sie. Sie fragt: Muss das so sein?