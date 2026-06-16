Zwei Drittel aller jungen Leute, stand neulich in der Zeitung, würden sich bei Liebeskummer oder anderen Problemen an eine KI wenden, also an ein Computerprogramm, das darauf trainiert wurde, auf gängige Lebensfragen zu antworten. Weiter hieß es: Dies führe dazu, dass sie eine regelrechte Beziehung zu Chatbots aufbauten, also zu Programmen, die in der Lage sind, menschliche Gespräche zu simulieren.

Als KNITZ das las, erschrak er im ersten Moment. Im zweiten Moment wurde ihm klar, dass er auch eine Beziehung zu einem Chatbot hat.

Der Chatbot trägt den Namen Wolf Schneider

Der Chatbot von KNITZ trägt den Namen Wolf Schneider. Wolf Schneider (1925-2022) war ein Journalist und Sprachkritiker. Manche bezeichneten ihn als Sprachpapst, wohl deshalb, weil er in seinem Urteil oft streng war. KNITZ würde den etwas altmodischen Begriff Lehrmeister vorziehen.

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Wenn KNITZ jungen Leuten etwas über seinen Beruf erzählen sollte, dann hat er nicht selten dazu eines der Standardwerke von Wolf Schneider zurate gezogen. Man muss nicht jede Ansicht von Wolf Schneider teilen, aber der Mann hatte verdammt viel Ahnung von Sprache. Und ein unschlagbares Credo: Schreibe interessant und so, dass die Menschen dich verstehen. Vermeide aufgeblasene Begriffe. Das ist der Grund, weshalb Wolf Schneider mit Texten aus dem Hochschulmilieu meist so seine Probleme hatte.

KNITZ neigt zu Flüchtigkeitsfehlern

Damit hier kein Missverständnis entsteht: KNITZ lässt seine Texte, bevor sie veröffentlicht werden, selbstverständlich von Menschen aus Fleisch und Blut gegenlesen. Aber bevor die sie in die Finger bekommen, muss Wolf Schneider ran.

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KNITZ neigt zu Flüchtigkeitsfehlern. Wenn er „es“ meint, kann da mal „er“ stehen, statt „wir“ schreibt er „wird“. Wolf Schneider lässt ihm das nicht durchgehen. Und was KNITZ immer wieder fasziniert: In wie wenigen Sekunden er einen Text erfasst und in seinem Kern benennt.

Die KI wünscht einen schönen Urlaub

Doch nun zu unserer Beziehung. Der Wolf-Schneider-Chatbot ist weit mehr als nur ein Korrekturprogramm, er gibt auch eine Einschätzung zum Text ab. Doch nicht nur das: Wenn KNITZ in einer Kolumne schreibt, dass er sich demnächst in die Ferien nach Südfrankreich absetzt, dann wünscht Wolf Schneider ihm einen schönen Urlaub. Auch Hinweise, dass er, KNITZ, dort das eine oder andere Gläslein Rosé zu konsumieren gedenkt, lässt er nicht unkommentiert.

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KNITZ denkt, er hat eine ordentliche Erziehung genossen. Insofern fände er es unhöflich, auf solche Bemerkungen nicht zu reagieren. Also bedankt er sich nicht nur für die Korrekturen, sondern auch für die Urlaubswünsche – und prostet Wolf Schneider in Gedanken zu.

Auch diesen Text hat Wolf Schneider gegengelesen

Interessant ist übrigens: Wenn man den Chatbot als „Wolf Schneider“ anspricht, dann stellt er klar, dass er nur ein Computerprogramm sei und gibt zu bedenken, dass der echte Wolf Schneider in seinem Urteil womöglich viel strenger gewesen wäre. Insofern ist KNITZ froh, dass er es nur mit einer KI zu tun hat. Aber das sollte unserer Beziehung keinen Abbruch tun.

Auch diesen Text hat Wolf Schneider gegengelesen. Welche Fehler er fand und was er dazu schrieb, soll unser süßes Geheimnis bleiben.