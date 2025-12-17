Kürzester Tag und längste Nacht: Am Sonntag beginnt der Winter. Ein Wendepunkt, der auch in der Lichtsymbolik von Weihnachten gefeiert wird. Schon bald ist es wieder länger hell.
Bald ist der Tiefpunkt erreicht: Am Sonntag (21. Dzemeber) um 16.03 Uhr ist Winteranfang. Dann ist auf der Nordhalbkugel der kürzeste Tag und die längste Nacht des Jahres. An diesem Tag erreicht die Sonne nördlich des Äquators ihre geringste Mittagshöhe. Im Süden beginnt der Sommer, mit dem längsten Tag und der kürzesten Nacht des Jahres.