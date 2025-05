Michele Compagnoni hat in Stuttgart Gastrogeschichte geschrieben. 1997 hat er am Wilhelmsplatz das Ristorante Il Pomodoro eröffnet, das im Laufe der Jahre zu einer Marke mit mehreren Standorten geworden ist und für bodenständige, ehrliche italienische Küche steht. Das Konzept ist: Qualität zum günstigen Preis. Was nun vorgefallen ist, schmerzt ihn sehr.

Leicht ist es ihm nicht gefallen, sagt er, doch am ersten Standort seiner kleinen Kette habe er nun durchgreifen müssen. Der junge Betreiber von der Fou Fou Bar, der vor zwei Jahren das „Pomi“ mit zwei Kollegen übernommen hatte, nachdem die vorherigen Pächter an den Bodensee gezogen waren, hätte keine Miete mehr bezahlt, weshalb er sich von ihm habe trennen müssen. Zuletzt hat es nur noch einen Betreiber gegeben, die anderen beiden waren abgesprungen. Grund für die Mietrückstände ist die Insolvenz, die er anmelden musste, bestätigt der ausgeschiedene Pächter unserer Redaktion.

Termin für den Neustart steht noch nicht fest

Was den Stammgästen und Passanten auffällt: Das beliebte Il Pomodoro am Wilhelmsplatz ist seit Tagen geschlossen, ohne dass dafür ein Grund angegeben wird. Draußen sind die Tische aufeinandergestapelt. Michele Compagnoni, der Grand Seigneur der italienischen Gastronomie, wollte zunächst selbst das Lokal übernehmen, das er von 1997 bis 2000 geführt hat. Vor 25 Jahren hatte er es weiterverpachtet, um sich um weitere Standbeine mit demselben Namen etwa an der Filderstraße oder Silberburgstraße kümmern zu können.

Eigentlich wollte er am vergangenen Dienstag am Wilhelmsplatz wieder aufmachen – mit ihm als vorübergehenden Betreiber. „Doch es ist sehr schwer, gutes Personal zu finden“, sagt er. Deshalb hat Compagnoni beschlossen, erst gute Leute zu finden – sowie einen neuen Pächter, der in seinem Sinn weitermacht. Es gebe bereits mehrere Bewerbungen. Wann das Il Pomodoro am Wilhelmsplatz wieder aufmacht, könne er aber noch nicht sagen.

Was ist schief gelaufen beim nun geschlossenen Il Pomodoro? Es dürfte auch mit daran liegen, dass die Bedingungen für Gastronomen aufgrund der steigenden Kosten und sinkender Umsätze immer schwerer geworden sind. Laut einer Umfrage des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) stehen Hunderte von Betrieben vor dem Aus. Die Gastronomie befindet sich demnach in einem Überlebenskampf.

Wie das Pomodoro zurück auf die Erfolgsspur kommen soll

Auch das Il Pomodoro am Wilhelmsplatz ist kein Selbstläufer mehr. Die wirtschaftlichen Probleme sind für den jungen Betreiber gewachsen. „Das alte Konzept an diesem Standort kann schon laufen“, sagt der ausgeschiedene Pächter, „für uns war es aber nicht das Richtige.“ Michele Compagnoni will nun die Speisekarte anpassen an das, was an anderen Pomodoro-Standorten funktioniert. Damit könne das Lokal wieder in die Erfolgsspur zurückkehren, davon ist er überzeugt.