Die Schwemme in Bad Cannstatt ist längt Kult unter VfB-Fans. Zuletzt kamen Fragen über die Zukunft der Kultkneipe auf. Was bedeutet die Schwemme den Brustring-Fans? Wir haben uns umgehört.

Rouven Spindler 16.03.2025 - 18:57 Uhr

Was passiert mit der Schwemme? Diese Frage zur Kneipe in Bad Cannstatt kam infolge der Sanierungsplänen für das Bahnhofsquartiers auf. Doch die Stadt will neben den Chef-Imbiss auch die Schwemme im Quartier halten. Eine Nachricht, die im Februar wohl auch viele Fans des VfB Stuttgart beruhigt haben wird – selbst wenn Details noch offen sind. Für viele von ihnen ist die Kneipe an Heimspieltagen ein Anlaufpunkt.