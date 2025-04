Nach Pfefferspray-Vorfall im Stuttgarter Club Täter bisher nicht ermittelt – Hi Life will noch strenger kontrollieren

Der Club Hi Life, in dem ein Unbekannter mit Pfefferspray 16 Personen verletzt hat, öffnet am Freitag wieder. „Wir werden noch strenger kontrollieren“, kündigt der Gastronom Tim Berkemer an. Die Polizei hat den Täter noch nicht ermittelt.