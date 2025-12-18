 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Kultur

  4. Hilfe in der Not – gibt es ein Weihnachtswunder für die Kulturinsel?

Kultur in Stuttgart Hilfe in der Not – gibt es ein Weihnachtswunder für die Kulturinsel?

Kultur in Stuttgart: Hilfe in der Not – gibt es ein Weihnachtswunder für die Kulturinsel?
1
Die Stuttgarter Kulturinsel ist ebenfalls von den Einsparungen im Doppelhaushalt 2026/27 der Stadt Stuttgart betroffen. Foto: Lichtgut

Ein anonymer Spender schenkt der Stuttgarter Kulturinsel ein Holzhaus. Ob dieses zum Interimsgebäude werden kann, steht aber noch nicht sicher fest. Was vorher zu klären ist.

Digital Desk: Katrin Maier-Sohn (kms)

Im September sorgte ein offizielles Schreiben der Stadtverwaltung für große Aufregung bei der Stuttgarter Kulturinsel. Darin wurde dem Team mitgeteilt, dass das ursprünglich geplante Interimsgebäude aufgrund erheblicher Kostensteigerungen nicht wie vorgesehen umgesetzt werden könne. Stattdessen werde nun entweder eine deutlich günstigere Variante realisiert oder nach einer alternativen Lösung gesucht.

 

Die Hintergründe: Im Stuttgarter Stadtbezirk Bad Cannstatt entsteht unter dem Motto „urban, lebenswert und nachhaltig“ ein neues Quartier für rund 2000 Menschen: der Neckarpark.

Gespendetes Haus könnte Lösung für Kulturinsel im Neckarpark in Stuttgart sein

Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Entwicklung des Zollamt-Areals (Q 11 und Q 11.1), wo sich seit 2012 die Kulturinsel befindet. Dieser Ort ist bekannt für Urban Gardening, Musik, Kunst und Begegnung. Zukünftig sollen auf dem Gelände der Kulturinsel ein Stadtteilhaus, Wohnraum und auch weiterhin die Kulturinsel ihren Platz finden. Für die Übergangszeit während des Umbaus war ein Interimsgebäude vorgesehen, das auch langfristig genutzt werden sollte.

Unsere Empfehlung für Sie

Neckarpark in Bad Cannstatt: Interimsgebäude zu teuer – wie es mit der Kulturinsel jetzt weitergeht

Neckarpark in Bad Cannstatt Interimsgebäude zu teuer – wie es mit der Kulturinsel jetzt weitergeht

Die Kulturinsel Stuttgart bangt um ihr geplantes Interimsgebäude. Wegen gestiegener Kosten sucht die Stadt nach einer günstigeren Lösung.

Ursprünglich waren für den Interimsbau 810.000 Euro eingeplant. Doch diese Mittel reichen Stand heute nicht aus, um den Neubau zu realisieren. Neuere Berechnungen liegen bei rund 2,8 Millionen Euro, eine Summe, welche die Stadt aufgrund der erforderlichen Einsparungen im Doppelhaushalt 2026/2027 nicht zur Verfügung stellen kann.

Kulturinsel-Betreiber Joachim Petzold machte daraufhin mobil, informierte Bürgerinnen und Bürger in seinem Newsletter und auf der Instagramseite der Kulturinsel, bat um Spenden.

Nun gibt es Grund zu hoffen. „Es gibt eine realistische Lösung für unsere Interimsunterbringung und sie kommt aus der Zusammenarbeit zwischen Stadtverwaltung und der Zivilgesellschaft“, heißt es im neuen Newsletter der Kulturinsel. Ein anonymer Spender habe der Kulturinsel das Württemberg-Haus gespendet. Jenes vollständig zerlegbare Holzhaus, das 2012 als Weinzelt auf dem Cannstatter Volksfest stand.

Kulturinsel in Bad Cannstatt hofft, Stadt Stuttgart prüft die Machbarkeit

Auch eine Sprecherin der Stadt Stuttgart bestätigt dies: „Es handelt sich um ein massives Blockhaus in Holzbauweise über zwei Geschosse. Das Stadtplanungsamt bereitet derzeit eine Machbarkeitsstudie vor. Im Anschluss prüft die Verwaltung, ob das Vorhaben baurechtlich genehmigungsfähig ist.“ Das Interimsgebäude solle direkt neben dem derzeitigen Standort der Kulturinsel, auf dem angrenzenden Baugrundstück (Q12) errichtet werden. Das Liegenschaftsamt prüfe derzeit, ob und zu welchen Konditionen die Flächen der Kulturinsel überlassen werden könne, sagt die Sprecherin weiter. Sofern die weiteren Prüfungen positiv ausfielen, wäre ein Aufbau des Hauses im Laufe des Jahres 2026 denkbar, so die Sprecherin der Stadt.

Ganz sicher ist es also noch nicht, dass das Württemberg-Haus als Interimsgebäude für die Kulturinsel fungieren wird. Auch der anonyme Spender merkt an, dass er nur spenden wird, wenn bestimmte Auflagen erfüllt und die nötigen Voraussetzungen geklärt sind. Wie es für die Kulturinsel weitergeht, bleibt also abzuwarten. Wir bleiben dran.

Stadt Stuttgart

Doppelhaushalt 2026/2027
Der Gemeinderat der Landeshauptstadt entscheidet am Freitag, 19. Dezember, endgültig über die Streichlisten zum Doppelhaushalt 2026/2027. Danach muss der Haushalt vom Regierungspräsidium genehmigt werden. Die Stadt Stuttgart stellt auf ihrer Webseite Informationen über den geplanten Sparhaushalt und zur Haushaltslage für Bürgerinnen und Bürger bereit.

Weitere Themen

Doppelhaushalt 2026/2027: Stuttgart spart sich die Kultur – warum eigentlich?

Doppelhaushalt 2026/2027 Stuttgart spart sich die Kultur – warum eigentlich?

Einsparungen bei der Kultur sanieren keinen Haushalt, zerstören aber fragile Wirksysteme – diese alte Wahrheit trifft Stuttgart mit voller Wucht.
Von Nikolai B. Forstbauer
Nachruf: Rosa von Praunheim hat die Gesellschaft verändert

Nachruf Rosa von Praunheim hat die Gesellschaft verändert

Vermutlich hat kein Regisseur in Deutschland mehr Filme gedreht als Rosa von Praunheim. Es war auch Sperriges darunter. Doch mit seinem Werk hat er eine ganze Bewegung angestoßen.
Von Tim Schleider
Dritter „Avatar-Film: Action in luftigen Höhen – Wie ist „Avatar: Fire and Ash“?

Dritter „Avatar-Film Action in luftigen Höhen – Wie ist „Avatar: Fire and Ash“?

Mit „Avatar: Fire and Ash“ beschenkt James Cameron die Fans seiner Sci-Fi-Reihe rechtzeitig zum Fest mit einem dritten Teil. Ist das neue Fantasy-Epos einen Kinobesuch wert?
Von Martin Schwickert
Buchtipps für Weihnachten: Fürs Fest – 7 beste Architekturbücher aus Stuttgart und anderswo

Buchtipps für Weihnachten Fürs Fest – 7 beste Architekturbücher aus Stuttgart und anderswo

Inspirierende Bildbände über den Traum vom Eigenheim, Gestalter als Romanhelden – eine Auswahl an Architektur-Büchern als Geschenke fürs Fest.
Von Andrea Jenewein, Nicole Golombek, Tomo Pavlovic
Doppelhaushalt 2026/2027: Kultur in Not: Verabschiedet sich Stuttgart von aktueller Musik?

Doppelhaushalt 2026/2027 Kultur in Not: Verabschiedet sich Stuttgart von aktueller Musik?

Neun Millionen Euro weniger pro Jahr für die Kultur in Stuttgart – die Zahl hat Gewicht. Eng wird es für die Produktion neuer Kunst. Akut gefährdet: aktuelle Musik.
Von Nikolai B. Forstbauer
Konzert in der Porsche-Arena: „Wir vermissen die Röhre!“: So war’s bei Revolverheld in Stuttgart

Konzert in der Porsche-Arena „Wir vermissen die Röhre!“: So war’s bei Revolverheld in Stuttgart

Die Band Revolverheld feiert ihr 20-jähriges Bestehen. Bilder und Kritik der Show in der Stuttgarter Porsche-Arena.
Von Thomas Morawitzky
Konzert in der Schleyerhalle: Zwischen Sexprotz und Lustgreis: So war’s bei Till Lindemann in Stuttgart

Konzert in der Schleyerhalle Zwischen Sexprotz und Lustgreis: So war’s bei Till Lindemann in Stuttgart

Rammstein-Frontmann Till Lindemann ist im Rahmen seiner Solotour „Meine Welt“ vor 10.000 Fans in Stuttgart auftreten: Bilder, Setlist und Kritik der Show in der Schleyerhalle.
Von Gunther Reinhardt
„Sorry, Baby“ im Kino: Die schlimme Sache, die ein ganzes Leben verändert

„Sorry, Baby“ im Kino Die schlimme Sache, die ein ganzes Leben verändert

„Sorry, Baby“ ist ein MeToo-Film der anderen Art: Für die Regisseurin Eva Victor steht Empathie für das Opfer an oberster Stelle.
Von Martin Schwickert
Neuer Roman von Yoko Tawada: Vexierbild mit Neonazi

Neuer Roman von Yoko Tawada Vexierbild mit Neonazi

In „Eine Affäre ohne Menschen“ erzählt die japanische Autorin auf einzigartige Weise vom Aufstand der Dinge gegen einen politischen Irrläufer.
Von Stefan Kister
Adventszeit: 9 Fakten zur Bibel, die nicht jeder kennt

Adventszeit 9 Fakten zur Bibel, die nicht jeder kennt

Auf der weihnachtlichen Feier geht der Gesprächsstoff aus? Dann glänzen Sie einfach mit profundem Wissen über das Buch der Bücher. Wir haben einige spannende Daten, Fakten und Zahlen rund um die Bibel gesammelt.
Von Markus Brauer
Weitere Artikel zu Haushalt Doppelhaushalt Kulturinsel Stuttgart Video
 
 