Die schwedische Umweltaktivistin plant diese Woche einen Besuch im Land. In Mannheim will sie an einer pro-palästinensischen Kundgebung teilnehmen. Die Deutsch-Israelische Gesellschaft ist empört: „Greta, du bist hier nicht willkommen.“

Eberhard Wein 03.12.2024 - 18:32 Uhr

Die Begründerin der Klimabewegung „Fridays for Future“, Greta Thunberg, kommt auf Einladung mehrerer pro-palästinensischer Gruppen nach Mannheim. Anlass ist eine Kundgebung unter dem Motto „Internationale Solidarität mit Palästina und der Klimabewegung“, die am Freitag, dem Nikolaustag, von 18 Uhr an auf dem Mannheimer Marktplatz stattfinden soll. Demnach soll die 21-Jährige dort an einer Diskussionsveranstaltung teilnehmen. Unklar ist, wie viele Menschen zu der Kundgebung erwartet werden.