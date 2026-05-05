Trotz Regen versammeln sich am 5. Mai Hunderte Menschen auf dem Kronprinzplatz in Stuttgart. Sie protestieren gegen geplante Kürzungen im Sozialbereich.
05.05.2026 - 18:58 Uhr
Bunte Regenschirme spannen sich über den Kronprinzplatz, darunter Schilder mit klaren Botschaften: „Wir sind nicht gleich, aber gleich wertvoll“, „Selbstbestimmt leben bedeutet ein würdevolles Leben“, „1. Arbeitsmarkt für alle“. Menschen mit und ohne Behinderung stehen nebeneinander, die Forderungen sichtbar nach oben gerichtet.