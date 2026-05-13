Kunst in Neuhausen Zukunftsvisionen junger Architekten
Brigitte Pihulak und Andreas Wolf wollen Projekte des Kunstvereins Neuhausen einem breiteren Publikum öffnen. Dabei haben sie auch Kooperationen mit der IBA im Blick.
Brigitte Pihulak und Andreas Wolf wollen Projekte des Kunstvereins Neuhausen einem breiteren Publikum öffnen. Dabei haben sie auch Kooperationen mit der IBA im Blick.
Mit einem neuen Team an der Spitze startet der Kunstverein Neuhausen durch. In den kommenden Wochen arbeiten Studierende der Kunstakademie Stuttgart im Projektraum des Vereins, um die Räume in der ehemaligen Jesuitenkapelle neu zu gestalten. „Dort soll eine Residenz für junge Kunstschaffende entstehen“, bringt die neue Vorsitzende Brigitte Pihulak das Ziel der Zusammenarbeit auf den Punkt. Die angehenden Architekten und Künstler entwickeln Pläne für das neue Nutzungskonzept.