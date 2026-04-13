 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Esslingen

  6. Verbot von Theaterplakaten sorgt für „große Verwunderung“

Kunst und Kultur in Esslingen Verbot von Theaterplakaten sorgt für „große Verwunderung“

Kunst und Kultur in Esslingen: Verbot von Theaterplakaten sorgt für „große Verwunderung“
1
Werbeplakate der Landesbühne wirken für viele Innenstadtbesucher wie Kunst im öffentlichen Raum. Aus Sicht des Ordnungsamtes gibt es aber Stellen, wo sie nicht aufgehängt werden dürfen. Foto: Roberto Bulgrin

In Esslingen ist eine Richtlinie aus dem Jahr 2008 ins Gerede gekommen: Theaterplakate stören angeblich das Stadtbild. Im Gemeinderat regt sich Widerstand.

Chefredakteur: Johannes M. Fischer (jmf)

Mit „großer Verwunderung“ reagiert die SPD-Fraktion auf Esslingens neuesten Ordnungsamtsstreich: Dort kam man womöglich auf die Idee, eine Regelung aus dem Jahr 2008 mit größerem Nachdruck durchzusetzen als zuvor. Demnach dürfen in den Esslinger Fußgängerzonen Kulturtreibende an bestimmten Stellen keine Plakate anbringen, um für ihre Veranstaltungen zu werben.

 

Offenkundig irritiert, entschloss sich die SPD-Fraktion, einen offenen Brief an den „sehr geehrten Herrn Oberbürgermeister Klopfer“ und „lieben Matthias“ zu schreiben, der ebenfalls ein SPD-Parteibuch hat. Darin bittet die Fraktion darum, bis zu einem neuerlichen Beschluss die Durchsetzung der Alt-Regelung auszusetzen. Das Aktivwerden des Ordnungsamt verstärkt der SPD zufolge „unnötig das von manchen Kreisen forcierte Misstrauen gegenüber der Verwaltung und führt bei den Kulturschaffenden zu Unverständnis“. Um welche Kreise es sich handeln soll, wird nicht weiter ausgeführt.

„Plakatkultur ist auch Kultur“: Empörung in sozialen Netzwerken

An die Öffentlichkeit kam das Gebaren des Ordnungsamtes ans Tageslicht aufgrund eines konkreten Falls, der in den sozialen Netzwerken reges Interesse fand. Die Württembergische Landesbühne Esslingen (WLB) veröffentlichte die Information mit dem Bild eines abgerissenen Plakats auf Instagram. „Das ist nicht euer Ernst, oder?“ lautete ein Kommentar. „So langsam muss man sich fragen, ob das Ordnungsamt nichts besseres zu tun hat.“ „Plakatkultur ist auch Kultur“ und „Die Plakate sind eine Bereicherung für die Stadt“ schrieben andere.

Die Verwaltung begründete das Vorgehen so: „Der Gemeinderat hat im Februar 2008 eine ‚Richtlinie zur Handhabung von Sondernutzungserlaubnissen durch Plakatierungen und Anbringen von Transparenten im Stadtgebiet’ beschlossen“, so Freia Günther, stellvertretende Chefin des Esslinger Ordnungsamts. In der Richtlinie sei „zum Beispiel auch aus Gründen der Stadtgestaltung und des Stadtbildes festgelegt worden, dass innerhalb von Fußgängerzonen nicht plakatiert werden darf.“

Aus Sicht der Stadt also ein alter Hut. Die Auflage, dass in Fußgängerzonen nicht plakatiert werden dürfe, sei „in jedem Bescheid“ – auch an die WLB – Standard. Und: „Wir lassen regelmäßig Plakate in Fußgängerzonen entfernen“, heißt es in der Pressestelle. Wie regelmäßig, geht aus der Mitteilung der Stadt nicht hervor. ﻿

In den Litfaßsäulen machen Theaterplakate auch weiterhin neugierig auf Theater und andere Kultur. Foto: Roberto Bulgrin

Theaterplakate als unverzichtbarer Teil der Stadtgesellschaft

Wie auch immer: Dass die Plakate entfernt werden müssen, ist für WLB-Intendant Marcus Grube schwer nachvollziehbar. Theater- und Kulturplakate gehören für ihn zur Stadtgesellschaft. Auch in anderen Städten wie etwa Tübingen ist das so. Im dortigen Landestheater ist das Theaterplakat sehr präsent. Unterführungen sind mit den Plakaten der Bühne geschmückt.

Unsere Empfehlung für Sie

Ausstellung in Neuhausen: Experimentieren mit der Kamera – Splashfotografie mit buntem Paprika

Ausstellung in Neuhausen Experimentieren mit der Kamera – Splashfotografie mit buntem Paprika

Öltropfen, Cocktails und Blätter fotografieren Mitglieder der Fotogruppe Perspektive aus Neuhausen. Ihre experimentelle Fotokunst stellen sie ab dem 15. April aus.

Die SPD-Fraktion schreibt nun, Kultur sei ein hohes Gut, das die Gesellschaft über alles Trennende hinweg eint und zusammenhält. Gerade in der aktuellen Zeit, die durch vielfältige Krisen, Kriege und Katastrophen belastet sei, komme der Kultur eine besondere Aufgabe zu. Sie lenke ab von den Sorgen des Alltags, sie rege zu Diskussionen an und weite den Blick. Deswegen müsse der Stadtgesellschaft sehr daran gelegen sein, dass es wirkungsvolle Möglichkeiten gibt, über die Angebote gut zu informieren.

„Wenn die Werbeträger dazu noch optisch ansprechend und künstlerisch wertvoll gestaltet sind, wie die Plakate der WLB, dann trägt das auch zur Aufwertung der Innenstadt bei“, schreiben Nicolas Fink, Christa Müller und Ulrike Gräter. Die drei SPD-Stadträte gelten als loyale Anhänger des Oberbürgermeisters. In der Regel stimmen sie den Vorschlägen der SPD-dominierten Bürgermeisterriege zu.

SPD und Grüne fordern Änderung der Regelung

Die SPD verweist in ihrem Brief auch auf einen Antrag der Fraktion Bündnis 90/Grüne, der Ende März gestellt wurde. In diesem Zusammenhang geht die SPD davon aus, dass die Verwaltung an einer Aktualisierung der Regel aus dem Jahre 2008 arbeitet. Dabei sagt sie dem OB die „uneingeschränkte Unterstützung“ zu.

Unsere Empfehlung für Sie

Die schönsten Bilder vom griechisch-orthodoxen Osterfest in Esslingen

Große Gemeinde in Esslingen Warum unter dem Tisch durchkriechen? – So feiern Griechisch-Orthodoxe Ostern

In Esslingen gibt es eine der größten griechisch-orthodoxen Gemeinden außerhalb Griechenlands. Am Wochenende haben sie Ostern gefeiert – über ihre Bräuche und die schönsten Bilder.

In dem Antrag der Grünen heißt es, Esslingen sei eine Stadt, die ein breites und buntes kulturelles Angebot ihren Bewohnern böte. Den Esslinger Kulturbetrieben und -schaffenden sollte es deshalb auch in Zukunft ermöglicht werden, in „sensiblen Bereichen in der Innenstadt ihre Veranstaltungen bewerben zu können“. Deshalb plädieren die Grünen – wie nun wohl auch die SPD – dafür, Ausnahmeregelungen beim Bewerben für kulturelle Veranstaltungen in Fußgängerzonen zu schaffen. Die Verwaltung wird aufgefordert, einen Vorschlag zu machen. Umgesetzt werden muss das dann vom Ordnungsamt, das im Dezernat von Yalcin Bayraktar – einem Grünen – angesiedelt ist.

Geschichte des Theaterplakats

Die Anfänge
Die Geschichte der Plakate als bloße Textankündigung beginnt schon im 16. Jahrhundert. Einfache Anschläge machten auf Ereignisse aufmerksam – zum Beispiel als Informationsquelle in Kriegen. Mit der Industrialisierung kam die Lithografie (1789) und später die Litfaßsäule – benannt nach dem Berliner Ernst Litfaß, der sie 1845 etablierte. In Paris hatte die Plakatkunst in der Belle Epoque ihre Blütezeit. Der Franzose Jules Chéret ist ein Pionier der Plakatkunst. Die Plakate von Henri de Toulouse-Lautrec sind heute noch beliebt.

Esslinger Plakatkunst
Seit vier Jahrzehnten arbeitet die Esslinger Landesbühne mit dem Plakatkünstler Frieder Grindler zusammen. 2024 hat das Esslinger Theater ein Buch mit Grindlers Arbeiten von 2014 bis 2024 herausgebracht.

Weitere Themen

Tödlicher Unfall in Esslingen-Weil: Angeklagter bricht sein Schweigen: „Ich bin nicht kaltherzig“

Tödlicher Unfall in Esslingen-Weil Angeklagter bricht sein Schweigen: „Ich bin nicht kaltherzig“

Im Prozess um die Unfallfahrt von Esslingen-Weil mit drei Toten haben sich sowohl der Vater und Ehemann der Opfer als auch der Angeklagte zu Wort gemeldet.
Von Simone Weiß
Kunst und Kultur in Esslingen: Verbot von Theaterplakaten sorgt für „große Verwunderung“

Kunst und Kultur in Esslingen Verbot von Theaterplakaten sorgt für „große Verwunderung“

In Esslingen ist eine Richtlinie aus dem Jahr 2008 ins Gerede gekommen: Theaterplakate stören angeblich das Stadtbild. Im Gemeinderat regt sich Widerstand.
Von Johannes M. Fischer
Die schönsten Bilder vom griechisch-orthodoxen Osterfest in Esslingen

Große Gemeinde in Esslingen Warum unter dem Tisch durchkriechen? – So feiern Griechisch-Orthodoxe Ostern

In Esslingen gibt es eine der größten griechisch-orthodoxen Gemeinden außerhalb Griechenlands. Am Wochenende haben sie Ostern gefeiert – über ihre Bräuche und die schönsten Bilder.
Von Simone Weiß
Ungewöhnliche Messe in Ostfildern: Kleiner Flugsaurier für 45.000 Euro: So war es auf der Fossilien-Börse

Ungewöhnliche Messe in Ostfildern Kleiner Flugsaurier für 45.000 Euro: So war es auf der Fossilien-Börse

Ein so ungewöhnliches wie spannendes Erlebnis: Am Wochenende fand in Ostfildern (Kreis Esslingen) eine der größten europäischen Fachbörsen für Fossilien statt.
Von Elke Hauptmann
Bärensee in Filderstadt: Nach der großangelegten Entschlammung: Wie geht es dem Bärensee?

Bärensee in Filderstadt Nach der großangelegten Entschlammung: Wie geht es dem Bärensee?

Von 2024 auf 2025 ist das kleine Gewässer im Wald zwischen Stetten und Plattenhardt aufwendig saniert worden. Hat das etwas verändert?
Von Caroline Holowiecki
Wirtschaft in Ostfildern: Bei Pilz fallen 137 Stellen weg – Betriebsrat wollte andere Lösung

Wirtschaft in Ostfildern Bei Pilz fallen 137 Stellen weg – Betriebsrat wollte andere Lösung

Wegen der Wirtschaftskrise fallen beim Familienunternehmen Pilz in Ostfildern 137 Stellen weg. Betriebsrat und IG Metall hatten für eine andere Lösung plädiert.
Von Elisabeth Maier
Kriminalität in Esslingen: Nach Schüssen im Maillepark – Polizei ermittelt „in alle Richtungen“

Kriminalität in Esslingen Nach Schüssen im Maillepark – Polizei ermittelt „in alle Richtungen“

Nach den nächtlichen Schüssen im Esslinger Maillepark kann die Polizei noch nichts zu den Hintergründen der Tat sagen. Geprüft wird ein Zusammenhang mit der Schuss-Serie in der Region.
Von Elke Hauptmann
Schüsse aus Auto in Esslingen: Polizei stoppt Hochzeitskorso

Schüsse in Esslingen Schüsse aus Auto – Polizei stoppt Hochzeitskorso

Mitten in Esslingen knallen plötzlich Schüsse aus einem Autokorso. Auf zwei junge Männer wartet nun Ärger mit der Polizei und auf Hochzeitsgäste ein Bußgeld.
Kreis Esslingen: Gesundheitsamt warnt vor Tigermücke – Wie kann man sich schützen?

Kreis Esslingen Gesundheitsamt warnt vor Tigermücke – Wie kann man sich schützen?

Die asiatische Tigermücke lebt bereits in einigen Gegenden des Kreises Esslingen. Das Gesundheitsamt gibt Tipps, wie man sich vor den Plagegeistern schützen kann.
Von Elke Hauptmann
Neueröffnung in Esslingen: Mehr als nur Schrauben: Neue Fahrradwerkstatt setzt auf Service und Community

Neueröffnung in Esslingen Mehr als nur Schrauben: Neue Fahrradwerkstatt setzt auf Service und Community

In Esslingen hat eine neue Fahrradwerkstatt eröffnet. Das Konzept setzt auf Nachhaltigkeit und will zeigen, dass Werkstatt auch anders geht. Was der Inhaber für Besonderheiten plant.
Von Lena Fux
Weitere Artikel zu Esslingen Plakate Ordnungsamt
 
 