Kunst vor dem Stadtpalais in Stuttgart

Die Avoacdo ist als Klimakiller out, jetzt wird heimisches Sauerkraut als „Superfood“ gefeiert: Der Künstler Tim Bengel, 32, unterstreicht diesen Food-Trend mit einer Skulptur im öffentlichen Raum, die er am Freitag vor dem Stadtpalais enthüllt.

Uwe Bogen 21.08.2024 - 07:00 Uhr

Tim Bengel macht’s spannend. In einer großen Box ist die Edelstahl-Skulptur versteckt, die der 32-Jährige am Freitag, 23. August, gegen 18 Uhr feierlich enthüllen wird. Zu sehen ist dann „Stuttgarter Innovation“, wie der Künstler erklärt: Bei seinem über den Winter vollendeten Werk handele es um die „erste 3D-gedruckte Skulptur im öffentlichen Raum in Deutschland“. Tagelang ist der Boden auf einem Grundstück des Stadtpalais dafür bereitet worden. Ein Fundament wurde auf dem Gehwegbelage geschaffen, damit der neuen Blickfang vor dem Stuttgart-Museum perfekt verankert zur Geltung kommt und für viele Jahre, ja Jahrzehnte hier bleiben kann.