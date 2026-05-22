Spielerisch wie bedrückend präsentiert sich der Beitrag „Ruin“ und erinnert mit Mosaiken, Plattenbauästhetik und DDR-Designs an Vergangenes.
22.05.2026 - 11:27 Uhr
Irgendetwas stimmt hier nicht. Der Deutsche Pavillon der Biennale 2026 zeigt sich namenlos ohne den gewohnten Schriftzug „Germania“ und in anderem Gewand. Es hatte immer wieder Versuche gegeben, sich mit seiner monumentalen Ästhetik der NS-Vergangenheit auseinanderzusetzen. Jetzt tritt er uns identitätslos und in einer schmutzig verwaschenen Haut aus rund drei Millionen Mosaiksteinen gegenüber. Die wurde der Fassade eines von Abriss bedrohten Ostberliner Plattenbaus samt aufgesprayten Graffitis nachgebildet. Aus dem Deutschen ist ein Ostdeutscher Pavillon geworden.