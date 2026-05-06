Kunstfestival startet am Samstag Hohe Wellen vor der Biennale in Venedig
Das Kunstfestival, das unter dem Motto „In Minor Keys“ auf der Suche nach leisenTönen sein will, startet unter lauten Vorzeichen.
Das Kunstfestival, das unter dem Motto „In Minor Keys“ auf der Suche nach leisenTönen sein will, startet unter lauten Vorzeichen.
Bei der Kunstbiennale Venedig, die am Samstag offiziell eröffnet wird, haben die Tage der Vorbesichtigung begonnen. Von Protesten begleitet wurde jetzt der russische Pavillon „eröffnet“, der zu Beginn der Biennale wieder geschlossen wird. Die internationale Preisjury, die die Gewinner der Goldenen Löwen ermitteln sollte, ist zurückgetreten, nachdem sie zunächst angekündigt hatte, Russland und Israel von der Preisvergabe auszuschließen. Die Goldenen Löwen sollen jetzt durch ein Publikumsvotum vergeben werden.