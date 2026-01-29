Kunstmesse Art Karlsruhe: Feiern Stuttgarts Galerien auch auf der Kunstmesse Art Karlsruhe?

Tausende wollen dabei sein, wenn von 5. bis 8. März die Karlsruher Messehallen zur internationalen Kunstbühne werden. 180 Galerien aus 18 Ländern präsentieren sich bei der Kunstmesse Art Karlsruhe. Kann dort auch der Kunststandort Stuttgart punkten?

Better Go South mit Jihye Park Auch in Berlin und München aktiv, hat die Galerie und Kunstberatung Better Go South ihren Stuttgarter Sitz im Westen (Rotebühlstraße 175/1). Für die Art Karlsruhe hat man unter anderem Bilder der Stuttgarter Akademieabsolventin Jihye Park im Gepäck.

Exo Gallery mit Marina Wittemann

Skulptur und Malerei verbinden sich in den Arbeiten von Marina Wittemann. Die Exo Gallery, in Stuttgart-Mitte in der Silberburgstraße 145A zu finden, wagt sich mit Wittemann in die Riege der Art Karlsruhe-Kategorie One Artist Show. Galeristin Ilona Keilich setzt zudem auf Werke von Timo Grimm, Maria Kozak und Valo Valentino – und ist mit Papierarbeiten von Beate Christine Winkler zudem auf der Paper Square-Bühne der Art Karlsruhe präsent.

Werke von Marina Wittemann zeigt die Exo Gallery in Karlsruhe im Programm One Artist Show Foto: Marina Wittemann

Thomas Fuchs mit Carlo Krone

Kaum zurück von der Messe Art SG in Singapur, geht es für die Stuttgarter Galerie Thomas Fuchs (Reinsburgstraße 68a) in Karlsruhe schon wieder weiter. „Die Art Karlsruhe“, sagt Thomas Fuchs, „war unsere erste Messe überhaupt“. In diesem Jahr dürften die neuen Arbeiten der Stuttgarter Carlo Krone und Yongchul Kim besonders interessieren. Dazu hat die Galerie auch Neues ihres Stars Rainer Fetting dabei.

Galerie Lauffer mit Noemi Strittmatter

Wie Ilona Keilich zieht auch Zeno Lauffer die One Artist Show-Karte. Das Vertrauen gilt Bildern der Stuttgarter Malerin Noemi Strittmatter. In Stuttgart im Westen (Reinsburgstraße 178a) zu finden, setzt die Galerie Lauffer bei der Art Karlsruhe über dies unter anderem auf Werke von Michael Schramm und der viel versprechenden jungen Karlsruher Malerin Clara Stang.

Das scheinbar Unscheinbare wird Kunst – in der Malerei von Noemi Strittmatter. Ihr gilt eine One Artist Show der Galerie Laufffer Foto: Noemi Strittmatter

Parri Blank mit Tim Berresheim

Eine echte Premiere: Erstmals stellt die Stuttgarter Galerie Parri Blank (Immenhofer Straße 47) sich und ihr Programm auf der Art Karlsruhe vor. Zu sehen sind Arbeiten von Emanuel Seitz, Emilie Houldsworth und Tim Berresheim. Berresheim hatte zuletzt im Rahmen der Jubiläumssonderschau „Doppelkäseplatte“ eine große Wandarbeit für das Kunstmuseum Stuttgart realisiert.

Marko Schacher mit Josephine Sagna

Marko Schacher wagt für seinen Stuttgarter Raum für Kunst (Blumenstraße 15) in Karlsruhe den großen Auftritt. Auf „verdoppelter Fläche“ beteiligt sich Schacher auf 200 Quadratmetern mit Werken von Josephine Sagna am Programm One Artist-Show, Arbeiten von Illa Hammerbacher-Klaukien traut er zu, in der Reihe „re: discovered“ tatsächlich neu entdeckt zu werden. Damit nicht genug: Auch an der Reihe der Skulpturenplätze ist Marko Schacher beteiligt – mit Werken von Claudia Thorban.

Auch Josephine Sagna (hier: „make me feel seen“) gilt eine One Artist Show – am Stand der Galerie Marko Schacher Foto: Josephine Sagna

Galerie Schlichtenmaier mit Vera Mercer

Auch die Galerie Schlichtenmaier zieht es aus Stuttgart-Mitte (Kleiner Schlossplatz 11) vorübergehend nach Karlsruhe. Besondere Beachtung erhofft man sich für die Werke von Vera Mercer. Ihre Malerei mit fotografischen Mitteln, aktuell am Schlichtenmaier-Stammsitz im Schloss Dätzingen (Grafenau) zu sehen, wird international hoch gehandelt und dürfte für einen Höhepunkt des „re:discovered“-Programms sorgen. Inzwischen 90 Jahre alt, ist Mercer am Mittwoch, 5. Februar, von 16 bis 17 Uhr für eine Signierstunde für ihren neuen Katalog vor Ort. Auch einen Skulpturenplatz gestaltet Schlichtenmaier – mit Arbeiten von Robert Schad.

Michael Sturm mit Frank Badur

Ist der Stuttgarter Galerist Michael Sturm (Christophstraße 6) in der Präsentation für die Art Karlsruhe eher Wiener? Tatsache ist: Gemeldet ist die Galerie Sturm & Schober, mit der Michael Sturm seit einigen Jahren erfolgreich auch von Wien aus agiert. Präsenz zeigt Sturm die Galerie in der „re:discovered“-Reihe – und erwartet neue Aufmerksamkeit für die Bilder von Frank Badur.

Aus Sicht von Michael Sturm unbedingt neu zu entdecken: Werke von Frank Badur Foto: Frank Badur

Imke Valentien mit Katharina Hinsberg

Die Türen ihrer Galerie im Stuttgarter Süden (Liststraße 28/1) waren in den vergangenen Monaten bewusst weit offen – und das Interesse des Publikums lässt Imke Valentien auf den Stamm ihrer Künstlerinnen und Künstler vertrauen. Neben Arbeiten von Niko Grindler und Ingrid Hartlieb zeigt Valentien Werke von Katharina Hinsberg, Jaeyun Moon, Reinhard Voss und Nikolas Wild.

Galerie Z mit Gustav Sonntag

Eine ganz eigene Position schickt Stefan Zimmermann auf das Feld der One Artist-Shows der Art Karlsruhe. Die Szenen des Leipziger Malers Gustav Sonntag lassen auf Straßen und Plätze blicken. In Stuttgart aktuell in der Johannesstraße 21 zu finden, zeigt die Galerie Z in Karlsruhe zudem Bilder unter anderem von Leo Staigle.

Gustav Sonntag in seinem Atelier – dem Maler gilt bei der Art Karlsruhe am Stand der Stuttgarter Galerie Z eine One Artist Show Foto: Galerie Z

Stuttgart ist mehr

Nicht nur Stuttgarter Galerien aber zeigen bei der Kunstmesse Art Karlsruhe Flagge – es präsentieren sich auch das Serigrafie Museum Filderstadt, das Museum Schauwerk in Sindelfingen, das für die Kunst mit Fotografie wichtige Fachlabor Prolab und auch die Sammlung der Landesbank Baden-Württemberg. Die Art Karlsruhe – das sind Heimspieltage für den Kunststandort Stuttgart. Vorbereitet scheinen die Beteiligten gut.

Art Karlsruhe

Dann kann man hin

5. bis 8. Februar in den Messehallen Karlsruhe. 5. bis 7. Februar 11 bis 19 Uhr; 8. Februar 11 bis 18 Uhr.

Das kostet es

Das Tagesticket kostet 27 Euro (Online) und 29 Euro an der Tageskasse. Ermäßigt gibt es die Tickets für 23 Euro (Online) und für 25 Euro an der Tageskasse.