Kunstmesse Art Karlsruhe Feiern Stuttgarts Galerien auch auf der Kunstmesse Art Karlsruhe?
Wie macht man auf einer Kunstmesse mit 180 Galerien aus 18 Ländern auf sich aufmerksam? Zehn Stuttgarter Galerien wollen in besonderer Weise punkten.
Wie macht man auf einer Kunstmesse mit 180 Galerien aus 18 Ländern auf sich aufmerksam? Zehn Stuttgarter Galerien wollen in besonderer Weise punkten.
Tausende wollen dabei sein, wenn von 5. bis 8. März die Karlsruher Messehallen zur internationalen Kunstbühne werden. 180 Galerien aus 18 Ländern präsentieren sich bei der Kunstmesse Art Karlsruhe. Kann dort auch der Kunststandort Stuttgart punkten?