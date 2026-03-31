Kunstrad in Nufringen Junioren fahren Bestleistungen
Beim Junior-Masters in Nufringen erzielen Aaron Klär (RSV Öschelbronn) sowie Mia und Maya Lomuscio (RV Gärtringen) gute Ergebnisse.
Beim Junior-Masters in Nufringen erzielen Aaron Klär (RSV Öschelbronn) sowie Mia und Maya Lomuscio (RV Gärtringen) gute Ergebnisse.
Eigentlich sollten die Kunstrad-Fahrerinnen Jette Koch, Kendra Hofmanm und Emmi Hrnisch beim Junior-Masters am Wochenende in Nufringen dabei sein. Das war jedenfalls der Plan des RV Nufringen, als man sich vor einem Jahr als Veranstalter beworben hatte. Doch es kam anders, denn die drei Sportlerinnen hörten alle zum Ende des Jahres 2025 auf. „So musste dieses Junior-Masters ohne Lokalmatadoren über die Bühne gehen“, sagt Nufringens Trainerin Carola Eipper.