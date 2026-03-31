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  6. Junioren fahren Bestleistungen

Kunstrad in Nufringen Junioren fahren Bestleistungen

Kunstrad in Nufringen: Junioren fahren Bestleistungen
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Stolz über Bestleistung (von links): Martina, Mia und Maya Lomuscio zusammen mit dem Maskottchen. Foto: Schwarz

Beim Junior-Masters in Nufringen erzielen Aaron Klär (RSV Öschelbronn) sowie Mia und Maya Lomuscio (RV Gärtringen) gute Ergebnisse.

Eigentlich sollten die Kunstrad-Fahrerinnen Jette Koch, Kendra Hofmanm und Emmi Hrnisch beim Junior-Masters am Wochenende in Nufringen dabei sein. Das war jedenfalls der Plan des RV Nufringen, als man sich vor einem Jahr als Veranstalter beworben hatte. Doch es kam anders, denn die drei Sportlerinnen hörten alle zum Ende des Jahres 2025 auf. „So musste dieses Junior-Masters ohne Lokalmatadoren über die Bühne gehen“, sagt Nufringens Trainerin Carola Eipper.

 

Immerhin konnten die Organisatoren einem Nachbarn weiterhelfen. Denn die Veranstalter für die Finals bekommen eine sogenannte Wild-Card. „Die haben wir an Aaron Klär vom RSV Öschelbronn weitergegeben“, berichtet Eipper, „denn er hat Ambitionen zur Aufnahme in den Nationalkader.“ Weltklasse-Kunstradler Simon Köcher (Öschelbronn), der ebenfalls Ende 2025 mit dem Leistungssport aufgehört hat, führte durch die Veranstaltung in der Schwabenlandhalle, während Vorstand Nils Eipper und der neue Nufringer Bürgermeister Simon Speiser gemeinsam die Siegerehrungen vornahmen.

Kulisse motiviert die Jugendlichen

Aaron Klär fuhr in der Vorrunde auf Platz 6 und im Finale auf Platz 4. Mia und Maya Lomuscio (RV Gärtringen) belegten Platz 8. Wegen der Wild-Card durfte Aaron Klär abends zudem am Finale teilnehmen. Während er in der Vorrunde noch nicht zufriedenstellend gefahren war, zeigte er am Abend seine Klasse.

Mit dem Sattelstand begann er und spulte dann Übung für Übung ab. Er bekam 116,94 Punkte, eine neue persönliche Bestleistung, „Das war schon cool, vor so eine Kulisse zu fahren“, so Aaron Klär danach. Das Masters gewann Maxililian Keller (Kirchdorf/159,88) vor Ben Osterhage (Limer RC/155,23) und Elijah Beck (Trillfingen/134,35).

Nach Ostern steht weite Fahrt an

Im 2er der Juniorinnen gingen Maya und Mia Lomuscio (Gärtringen) an den Start. Auf beiden Rädern fuhren sie ohne Absteiger durch. Nur ein paar kleinere Wackler kosteten Punkte. Der Wechsel auf ein Rad klappte dagegen perfekt. 76,81 Punkte bedeutete auch bei ihnen neue Bestleistung – zur Freude der Mutter und Trainerin Martina Lomusico.

Nach Ostern geht es für Aaron Klär und die Schwestern Lomuscio auf eine lange Reise zum nächsten Junior-Masters. Im niedersächsischen Neuenkirchen (bei Bremen) findet das DM-Halbfinale im 1er- und 2er-Kunstrad statt.

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