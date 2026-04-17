Kunststadt Stuttgart: Eine Stadt, viel Kunst – so geht Stuttgart-Werbung!

Gut gelaunte Menschen vor und um das Kunstgebäude Stuttgart. Ganz unterschiedliche Sprachen sind am Freitagabend zu hören. Die Menschen lachen, diskutieren – und ziehen weiter zu den nächsten Ausstellungseröffnungen.

So ist alles angerichtet für das große Kunstfest an diesem Samstag, 18. April (11 bis 20 Uhr), und an diesem Sonntag, 19. April (11 bis 18 Uhr). Die Galerierundgangverantwortlichen melden enormes Vorabinteresse an angebotenen Führungen, fast in allen 23 Galerien sind die Künstlerinnen und Künstler vor Ort, dicht gefüllt ist zudem das Abendprogramm am 17. April im Kunstgebäude. Und auch an vielen weiteren Orten in Stuttgart – von der Akademie Schloss Solitude bis hin zum Kunstverein Wagenhalle am Nordbahnhof – wird am 17. April die Kunst gefeiert. Solche Doppelpässe braucht die Stadt. Sie schaffen jene Attraktivität, die Stuttgart so dringend braucht.

Neue Spannung unter der Kuppel: Das Kunstmuseum Stuttgart zeigt im Kunstgebäude die Schau „Das kalte Herz“ Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Das Schöne: Hier ist nichts verordnet, hier gibt keine Festburg hinter Sicherheitspollern den Stimmungstakt vor. Der Ball, von Stuttgarter Privatgalerien ins Spiel gebracht, rollt einfach seit Freitagabend, wird weiter gespielt, immer weiter – von immer mehr Beteiligten. Der Gewinner dieses außergewöhnlichen Kunstwochenendes? Heißt Stuttgart. Auch, weil die Staatsgalerie Stuttgart mit ihrer aktuellen Sonderschau zu den Dokumentar-Fotografie-Förderpreisen der Wüstenrot-Stiftung für einen aktuellen politischen Paukenschlag sorgen kann. Nazanin Hafez zeigt Plätze öffentlicher Hinrichtungen im Iran in ihrer alltäglichen Nutzung – und nun wohl vor ihrer baldigen neuerlichen Umwidmung in Orte des Terrors gegen das eigene Volk.

Galerienrundgang sorgt für eine Kunstwelle in Stuttgart

Man kann auf der Kunstwelle durch Stuttgart surfen am 18. und am 19. April, kann sich treiben lassen und doch nahezu überall vom Brett springen und Spannendes sehen. Nicht immer passt der Begriff – hier aber doch: Die Kunst macht im besten Sinn Alarm in Stuttgart und für Stuttgart.