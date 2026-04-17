Kunststadt Stuttgart Eine Stadt, viel Kunst – so geht Stuttgart-Werbung!
Galerienrundgang mit 23 Privatgalerien, tolle Ausstellungsstarts im Kunstgebäude, Iran-Spannung in der Staatsgalerie: Die Kunst katapultiert Stuttgart ins Rampenlicht.
Galerienrundgang mit 23 Privatgalerien, tolle Ausstellungsstarts im Kunstgebäude, Iran-Spannung in der Staatsgalerie: Die Kunst katapultiert Stuttgart ins Rampenlicht.
Gut gelaunte Menschen vor und um das Kunstgebäude Stuttgart. Ganz unterschiedliche Sprachen sind am Freitagabend zu hören. Die Menschen lachen, diskutieren – und ziehen weiter zu den nächsten Ausstellungseröffnungen.