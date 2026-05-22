Kunsttipps für Stuttgart: Ist das nur Kunst oder schon gefährlich?

Der Kunststandort Stuttgart bietet mit „Das kalte Herz“ und „resistant theatre“ gleich zwei national beachtete Ausstellungen im Kunstgebäude am Schlossplatz. Und es gibt noch mehr zu entdecken.

„Vorstellung“ bei Schlichtenmaier Kühn eröffnet die Galerie Schlichtenmaier in Stuttgart (Kleiner Schlossplatz 11) ihren aktuellen Einblick in das Galerieprogramm: Zwei Überwachungskameras sind auf einen Sockel gerichtet, auf dem hellblaue Farbe ein Zufallsmuster entwickelt. Ironie? Eine Anklage gar eines vermeintlich unerschütterlichen Genie-Kults? Oder doch auch Sinnbild der Schutzlosigkeit auch von Kunst in einer doch übersicherten bundesdeutschen Realität? Eckart Hahns Bild „Vorstellung“ ist vor allem dies: ein großartiges Bild, vielleicht gar Eckart Hahns bestes Bild bisher. Überprüfen lässt sich das leicht – nicht mit der Kamera, sondern von Ort: An diesem Samstag, 23. Mai, von 11 bis 17 Uhr.

Hasenauer und Börsig bei Fuchs

Es ist scheinbar der größtmögliche Gegensatz, den die Galerie Thomas Fuchs mit den Präsentationen zum Werk der Maler Werner Hasenauer (Augustenstraße 63) und Bastian Börsig (Reinsburgstraße 68a) entfaltet. Hier der fast überperfekte Strich Hasenauers, dort das spielerische Auftauchen figuraler Fragmente bei Börsig. Jedoch – die Ausstellungen zeigen die Künstler in einem Moment eigener Souveränität. So bleiben die eigentlichen Geheimnisse hier wie da gewahrt. Überzeugen kann man sich an diesem Samstag, 23. Mai, von 11 bis 16 Uhr.

Bei Thomas Fuchs: Bilder von Werner Hasenauer Foto: Werner Hasenauer

Parri Blank feiert Anne-Lise Coste

Jede Ausstellung der französischen Malerin Anne-Lise Coste ist ein Ereignis. In Stuttgart bisher in der Galerie Reinhard Hauff zu Hause, ist nach deren Schließung nun die Galerie Parri Blank (Immenhofer Straße 47) neue Bühne für Coste. „You You You“ heißt die erste umfassende Schau – und versammelt Bilder der vergangenen zehn Jahre. Es spukt, es gibt Trauer- und Beziehungsarbeit, es gibt das malerische Durchkneten des Dialogs französischer Kunst der frühen 1960er Jahre mit den Maskenfeiern der Cobra-Künstler um Asger Jorn Ende der 1940er Jahre. Das alles wird – ein Fest.

Bei Parri Blank: Werke von Anne-Lise Coste Foto: Anne-Lise Coste

Henrik Reimes in der Galerie Amann

Südschwarzwald, Stuttgart, Brüssel, Stuttgart – das sind die Stationen des Objektkünstlers und Malers Henrik Reimes. Am Donnerstag eröffnet, zeigt die Galerie Sammlung Amann in Stuttgart (Schwabstraße 69/1, Di und Mi 13 bis 17 Uhr, Do 13 bis 19 Uhr) neue Arbeiten von Reimes. Der Ausstellungstitel „Mehr als das Universum Sterne“? Verweist, sagt Karl Amann, „auf die ungeheure Anzahl an Nervenzellen im menschlichen Gehirn“ und damit auf die „unendliche Kraft der Kreativität“.