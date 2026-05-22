Kunsttipps für Stuttgart Ist das nur Kunst oder schon gefährlich?
Fast antik wirkende Sicherheitskameras haben einen Farbverlauf auf einem Podest im Visier. Ist Kunst gefährlich? Ist Kunst gefährdet? Eine Schau in Stuttgart stellt beide Fragen.
Fast antik wirkende Sicherheitskameras haben einen Farbverlauf auf einem Podest im Visier. Ist Kunst gefährlich? Ist Kunst gefährdet? Eine Schau in Stuttgart stellt beide Fragen.
Der Kunststandort Stuttgart bietet mit „Das kalte Herz“ und „resistant theatre“ gleich zwei national beachtete Ausstellungen im Kunstgebäude am Schlossplatz. Und es gibt noch mehr zu entdecken.