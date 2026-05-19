Kunstwerk in Stuttgarter Kirche: St. Martin mit Kind statt Bettler – warum dieses Otto-Dix-Gemälde besonders ist

Ein symbolträchtiges Bild des bekannten Malers und Grafikers Otto Dix (1891-1969) hängt seit Kurzem im Kirchenraum der St.-Martins-Kirche in Stuttgarts größtem Stadtbezirk, in der Brückenstraße 22 in Bad Cannstatt. Das Werk trägt im Titel den Namen der katholischen Kirche der Neckarvorstadt, die hier seit 1516 steht.

Dix hat das Bild 1954 in seiner späten Schaffensphase gemalt, wie Kunsthändler Thomas Niecke von der Galerie Keim erklärt, aus deren Sammlungsbestand das Bild stammt. Nach den traumatischen Erfahrungen zweier Weltkriege habe sich der Künstler verstärkt religiösen und biblischen Themen zugewandt. „Typisch für diese Phase ist eine freiere, oft expressiv-visionäre Linienführung, die sich von der strengen Formensprache der Neuen Sachlichkeit löst“, so der Galerist.

Nach dem Krieg malte Dix Themen aus der Bibel

Nach Kriegsende hatte sich Dix intensiv mit dem Matthäus-Evangelium beschäftigt. So seien in der Zeit Lithografien entstanden wie die Versuchung, die Auferstehung, die heilige Veronika I und II, die Kreuzigung I und II, Ecce Homo, Christus Kopf I und II. Das Bild „St. Martin“ zeigt den Heiligen auf einem Pferd bei der Teilung des Mantels mit einem Kind und nicht mit dem Bettler. Hintergrund für das Motiv mit dem Kind sei vermutlich, dass Dix in dem Motiv Christopherus mit eingearbeitet habe, der in der Legende das Kind über einen Fluss getragen hat.

Bild wurde von Dr.-Klaus-Lang-Stiftung gespendet

Spender der Schwarz-Weiß-Lithografie in der St. Martins-Kirche an die Kirchengemeinde ist die Dr.-Klaus-Lang-Stiftung. Klaus Lang war seit 1978 Bürgermeister und zuletzt von 1996 bis 2003 Erster Bürgermeister und Finanzbürgermeister der Landeshauptstadt. Er hat jahrzehntelange persönliche Verbindungen zur St.-Martins-Kirche: Die Familie wohnte lange Jahre ganz in der Nähe. Dort feierte Lang seine Erstkommunion, war Ministrant und besucht bis heute öfters den Sonntagsgottesdienst. „Das Werk fügt sich wunderbar in die Kirche ein. Ich bin froh, dass es hier einen würdigen Platz gefunden hat“, sagt der 87-Jährige.

Gegenüber der St.-Martins-Kirche ist von Lang übrigens noch ein besonderes Projekt zu finden, dass Dr.-Klaus Lang-Haus der Caritas, einer Hilfseinrichtung für psychisch Kranke, welches vor zwei Jahren eröffnet wurde und die Stiftung ebenfalls mitfinanziert hat.

In der Kirche St. Martin in Bad Cannstatt hängt nun das Otto-Dix-Bild. Foto: STZN-Archiv/Julia Bayer

Auch die Pfarrer sind glücklich über die Kunstwerk-Spende: „Ich freue mich sehr, dass wir diese besondere Darstellung des Heiligen Martin in unserer Kirche beherbergen dürfen“, sagt Andreas Krause, Leitender Pfarrer der Gesamtkirchengemeinde Stuttgart-Neckar. Der Legende nach erschien Martin im Traum Jesus, der zu ihm sagte: „Was du an dem Bettler getan hast, das hast du mir getan.“

Die St.-Martins-Kirche in der Brückenstraße 22, ist an folgenden Gottesdienstzeiten geöffnet: Mittwoch, 20. Mai, 18 Uhr, Sonntag, 24. Mai, 10 Uhr und um 18.30 Uhr.