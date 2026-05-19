Kunstwerk in Stuttgarter Kirche St. Martin mit Kind statt Bettler – warum dieses Otto-Dix-Gemälde besonders ist
Wie kommt es, dass eine ungewöhnliche Lithografie des berühmten Malers und Grafikers Otto Dix nun in einer Cannstatter Kirche hängt?
Wie kommt es, dass eine ungewöhnliche Lithografie des berühmten Malers und Grafikers Otto Dix nun in einer Cannstatter Kirche hängt?
Ein symbolträchtiges Bild des bekannten Malers und Grafikers Otto Dix (1891-1969) hängt seit Kurzem im Kirchenraum der St.-Martins-Kirche in Stuttgarts größtem Stadtbezirk, in der Brückenstraße 22 in Bad Cannstatt. Das Werk trägt im Titel den Namen der katholischen Kirche der Neckarvorstadt, die hier seit 1516 steht.