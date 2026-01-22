Einen Tag nach der unfriedlichen Demo zur Solidarität mit Kurden in Rojava geschieht bei einer weiteren Kundgebung ein Angriff. Das Opfer wird schwer verletzt.
22.01.2026 - 17:07 Uhr
Bei einer kurdischen Solidaritätsdemo für die Menschen im syrischen Rojava ist es am Mittwoch zu einem blutigen Zwischenfall gekommen. Aus der Menge der Demonstrierenden heraus wurden zwei Männer attackiert, die dort vorbeikamen, ein 20- und ein 23-Jähriger. Der 23-Jährige wurde bei dem Angriff mit einem Messer oder anderem scharfen Gegenstand niedergestochen und schwer verletzt. Die zwei Männer stammen laut der Polizei aus Syrien.