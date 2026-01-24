Erneut wird eine kurdische Demonstration in Stuttgart am Samstagnachmittag größer als erwartet. Die Situation bleibt überwiegend friedlich.
24.01.2026 - 18:50 Uhr
Tausende Menschen haben am Samstagnachmittag in der Stuttgarter Innenstadt demonstriert. Ihr Ziel war es, auf die Situation der kurdischen Bevölkerung in Syrien, der Türkei und dem Iran aufmerksam zu machen. Der Protest richtete sich vor allem gegen die Regierungen der drei Länder. „Nieder mit den islamischen Terrorstaaten“ lautete eine häufige Parole.