Kuriose Druckfehler: Wie Sepp Maier einmal neun Eigentore kassierte

Fehler passieren. Das kennt jeder Journalist, der im Glashaus seiner Redaktion sitzt. Er hofft dann insgeheim, dass es keiner merkt. Dass der Schnitzer in den Tiefen des Internets verschwindet. Oder dass die Printausgabe einer Zweitverwertung beim Fischhändler zugeführt wird. Bei Büchern ist das anders. Die haben eine etwas längere Halbwertszeit. Weshalb sich seriöse Verlage traditionell des Instruments der Errata bedienen. Errare humanum est, das wissen wir schon schon seit Asterix. Und einen der bemerkenswertesten Druck-Irrtümer seit Johannes Gutenberg hat jetzt der renommierte Coppenrath Verlag produziert.

„Boninsegna schoss nach einem Fehlpass von Berti Vogts das Sven Simon.“ „Sepp Maier – Als der Fußball noch Charakter hatte“ titelt der Band, für den die Münsteraner sich aber gleich selbst die Rote Karte geben: „Bei der Produktion ist uns leider ein Fehler passiert, denn auf den Seiten 21, 26, 44, 69, 82, 87, 98, 162 und 165 wurde das Torergebnis 1:0 durch den Namen Sven Simon ausgewechselt“, steht auf der beigelegten roten Pappe. Auf Seite 69 etwa: „. . . wir gewannen sehr, sehr glücklich mit Sven Simon.“ Oder auf Seite 82: „Boninsegna schoss nach einem Fehlpass von Berti Vogts das Sven Simon.“

Jaja, „nicht jede Auswechslung macht das Spiel besser“, wie die Leute von Coppenrath jetzt auch wissen. Die natürlich „not amused waren“, weil irgendjemand den Sportfotografen Sven Simon im Zwischenspeicher hatte und auf „Ersetzen“ klickte. Merkwürdigerweise, so der Verlagssprecher, wurden aber auch Bücher ohne Fehler gedruckt, „und so ist heute nicht jede*r im Besitz dieser roten Karte“. Ganz wichtig: Gerupft habe man den Unglücksraben aber nicht. So endet diese 1:0-Berichterstattung hier mit einer neuen Fußballweisheit nach Andi-Brehme-Art: Haste Sven Simon im Speicher, haste Sven Simon im Speicher.