Ein Heißluftballon der Firma Festo aus dem Kreis Esslingen sorgt aktuell für Aufsehen. Der Clou: Der Ballon scheint kopfüber in der Luft zu schweben. Das steckt dahinter.

Nina Scheffel 04.07.2025 - 09:55 Uhr

Eine Flugkatastrophe oder doch das Werk eines Ballon-Kunstfahrers? Auf Social Media kursieren seit Kurzem Bilder von silberfarbenen Heißluftballons des Technologiekonzerns Festo aus dem Kreis Esslingen, die am Mittwoch am Himmel zu sehen waren – das Besondere: Einer der Ballons scheint verkehrt herum in der Luft zu schweben.