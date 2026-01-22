Ein Wahlzettel bei der Bürgermeister-Wahl in Rudersberg am vergangenen Wochenende ist mit Deniz Undav beschriftet. Der gewählte Bürgermeister macht dem VfB-Stürmer ein Angebot.
22.01.2026 - 12:42 Uhr
Wenn Deniz Undav an diesem Donnerstagabend (Anpfiff 21 Uhr) mit dem VfB Stuttgart gegen die AS Rom um den Einzug ins Europa-League-Achtelfinale kämpft, wird der frisch gewählte, parteilose Bürgermeister von Rudersberg (Rems-Murr-Kreis) Raimon Ahrens vor dem Fernseher mitfiebern – soweit es sein Terminkalender zulässt.