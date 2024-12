Ein Reisender verliert am Samstagabend sein Smartphone am Bahnhof Österfeld. Am Sonntag ortet er es irgendwo im Gleisbereich – und ruft die Bundespolizei um Hilfe.

Matthias Kapaun 01.12.2024 - 17:42 Uhr

Die Bundespolizei ist am Sonntagnachmittag zu einem kuriosen Einsatz an den Bahnhof Österfeld in Stuttgart-Vaihingen ausgerückt. Die Beamten suchten nach einem Smartphone, das ein Reisender am Abend zuvor verloren hatte und das sich offenbar im Gleisbereich befand. Während der Suchaktion war der Bahnverkehr unterbrochen.