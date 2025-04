Kuriosität in Fellbach

Die Stadt Fellbach trennt in der Karolingerstraße aus Sicherheitsgründen Fußgänger und Radler durch einen Grünstreifen. Die jeweilige Strecke ist allerdings nach zwölfeinhalb Metern schon wieder aufgehoben.

Dirk Herrmann 08.04.2025 - 20:00 Uhr

Unterm Kappelberg fühlt man sich mit Vorliebe an der Spitze, setzt im spielerischen Wettbewerb unter den Großen Kreisstädten an Rems und Murr öfter mal imposante Duftmarken, denkt gerne recht üppig, breit, lang oder hoch – siehe den 107 Meter in die Höhe ragenden, leider allerdings seit achteinhalb Jahren seiner Vollendung harrenden Schwabenlandtower.