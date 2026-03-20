 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. StZ Extra
  4. Die Story

  6. Süßes Chaos: Was kleine Hunde wirklich lernen müssen

Kurs für Welpen und ihre Menschen Süßes Chaos: Was kleine Hunde wirklich lernen müssen

Kurs für Welpen und ihre Menschen: Süßes Chaos: Was kleine Hunde wirklich lernen müssen
12
Beim Welpenkurs sollen die jungen Hunde spielerisch lernen, sich in der Menschenwelt zurechtzufinden. Foto: KI/Midjourney/Montage: Sebastian Ruckaberle

Ein Blick in einen Welpenkurs zeigt, wie Hundetrainerin Nici Büttner jungen Vierbeinern spielerisch den Umgang mit der Menschenwelt beibringt.

Ludwigsburg: Sandra Lesacher (sl)

Es ist ein ganz bezauberndes Willkommens-Durcheinander: Caya wedelt fröhlich mit dem Schwanz und wickelt die Menschen um sie herum mit ihrer Leine ein. Gino wuselt sich tapsig und ein wenig unkoordiniert an den vielen Beinen vorbei und schnuppert verträumt auf dem Boden herum. Rocky guckt sich das Szenario lieber von oben an, sein Herrchen hat ihn auf den Arm genommen.

 

Der kleine Maltipoo, eine Kreuzung aus Pudel und Malteser ist noch ein bisschen schüchtern. Er ist erst zum zweiten Mal beim Welpenkurs von Hundetrainerin Nici Büttner dabei und generell ein eher zurückhaltendes Kerlchen.

„Das ist gut für den Hund und auch für uns“

Buddy lässt sich gerne mit Leckerlis belohnen. Foto: Simon Granville

Genau darum geht es in dem Kurs. „Der Grundstein für ein entspanntes Miteinander wird im Welpenalter gelegt“, sagt Nici Büttner. Die Hundekinder sollen in ihrem Welpenkurs spielerisch lernen, sich in der Menschenwelt zurechtzufinden, Herrchen und Frauchen bekommen das passende Wissen an die Hand.

Alles ist so aufregend

Treffpunkt an diesem Sonntagvormittag ist ein Parkplatz in der Nähe von Steinheim mit viel Natur drumherum. Die Hundetrainerin hat dort einige bunte Hütchen aufgestellt, dort breiten die frisch gebackenen Hundeeltern die Decken für ihre kleinen Vierbeiner aus. Einfach da drauf zu sitzen, ist für die wenigen Wochen alten Tiere schon eine Leistung, denn viel zu aufregend ist die Umgebung, die Gerüche, die Eindrücke…

„Was unsere Erwartungen an die Hunde sind, ist ihnen nicht klar, wenn sie auf die Welt kommen“, sagt Nici Büttner. „Zum Beispiel dass sie an der Leine laufen und nicht ziehen sollen.“ Deswegen wird jedes schöne Verhalten belohnt.

Gutes Verhalten soll verstärkt werden

Nici Büttner brennt für dieses positive Hundetraining. Gutes Verhalten soll verstärkt werden, das Training fair sein, die Beziehung zwischen Mensch und Hund vertrauensvoll. Dazu gehören für sie klare Grenzen und das Verständnis für die Sprache und Bedürfnisse der Hunde.

Unsere Empfehlung für Sie

Prägende Kindheit: Warum wir uns an unsere ersten Lebensjahre fast nicht erinnern können

Prägende Kindheit Warum wir uns an unsere ersten Lebensjahre fast nicht erinnern können

Eltern tun viel dafür, dass ihr Nachwuchs eine schöne Kindheit hat. Allerdings sind echte Erinnerungen an die ersten Lebensjahre kaum möglich. Die Persönlichkeit prägt sie dennoch.

Als es ums gemeinsame Spielen geht, können sich Gino und Caya erst einmal vorsichtig beschnuppern. Weil’s gut klappt mit den beiden, dürfen sie von der Leine und dann flitzen der weiße Golden-Retriever-Bub und das schwarze Staffordshire-Bullterrier-Mädchen um den Platz. Hintereinander her, nebeneinander, mal ist der eine vorne, mal die andere... die beiden haben offensichtlich richtig Spaß.

Süßer Anblick

Dann sind Buddy und Nala an der Reihe. Die beiden Welpen balgen sich und purzeln übereinander, dass es eine wahre Freude ist. Als Zuschauer hält man vor lauter Hundebabyglück schon fast den Atem an. Es ist einfach zu süß.

Nach dem Spielen sind deshalb alle ein bisschen aus der Puste, Hunde wie Menschen. Die Vierbeiner sitzen auf ihren Decken und dürfen „erst mal ein bisschen runterkommen“, sagt Nici Büttner.

Belohnung muss sich wirklich verdient werden

Und dazu gibt es auch eine Belohnung für die, die einfach nur ruhig zugeschaut haben. Nichtsdestotrotz sei das positive Training „keine Leckerlie-Schleuder“, betont die Hundetrainerin. Zum einen ist Belohnung ein großes Feld, das nicht nur aus Futter bestehe. Zum anderen geht es schlicht darum, gutes Verhalten zu verstärken.

Nici Büttner hat schon als Kind viel Zeit mit Hunden verbracht, später hatte sie eigene, bis es der Beruf nicht mehr zuließ. Dank zunehmend flexibler Arbeitszeiten zog dann doch 2021 Akira bei ihr ein. Die Terrier-Mix-Dame war sehr sensibel, extrem reaktiv und unsicher. Um sie besser zu verstehen, begann die heute 44-Jährige, sich intensiv mit der Sprache und dem Wesen von Hunden zu beschäftigen.

Ein Sprung ins kalte Wasser

Aus diesem Wunsch wuchs eine Leidenschaft – und schließlich der Entschluss, eine fundierte Ausbildung zur Hundetrainerin und Verhaltensberaterin zu machen, die zwei Jahre dauerte. Dann kündigte die Murrerin ihren unbefristeten Job bei einer Krankenkasse und sprang ins kalte Wasser.

Unsere Empfehlung für Sie

Wiedersehen mit Drillingen: Vom Dreierpack zum eigenen Lebensweg: „Das war extrem hart“

Wiedersehen mit Drillingen Vom Dreierpack zum eigenen Lebensweg: „Das war extrem hart“

Der erste Besuch bei Leni, Clara und Amelie liegt 18 Jahre zurück. Heute gehen die Frauen unabhängige Wege. Was waren Zäsuren im Leben der Markgröninger Ausnahmefamilie?

Im vergangenen Herbst gründete sie ihre mobile Hundeschule und begleitet seither andere Mensch-Hund-Teams, wie sie es nennt, dabei, einander besser zu verstehen. Diesen Schritt hat Nici Büttner nie bereut, geht voll darin auf. „Ich würde es immer wieder so machen.“

„Mit Herz und Verstand“

Teil ihres Angebots sind die Kurse für die Welpen. Die findet sie selbst natürlich auch total süß. „Aber ich freue mich vor allem, wenn Menschen sich so um ihren Hund bemühen, wenn sie mit Herz und Verstand dabei sind“, sagt Nici Büttner.

So wie die Frauchen und Herrchen der jungen Hunde an jenem Sonntag. So müde, wie der eine oder andere Welpe gerade noch gewirkt hat, scheint der Nachwuchs beim Verabschieden gar nicht mehr zu sein. Es wuselt wieder auf dem Parkplatz. Ein letztes Mal wird sich beschnuppert, werden noch zwei, drei Menschen mit der Leine umwickelt, dann geht es wieder nach Hause. Bis nächsten Sonntag.

Weitere Artikel zum Thema Die Story finden Sie hier.

Weitere Themen

Schizophrenie in der Familie: Eine Mutter kämpft um ihre Tochter: „Niemand unterstützt mich, ich bin allein!“

Schizophrenie in der Familie Eine Mutter kämpft um ihre Tochter: „Niemand unterstützt mich, ich bin allein!“

Die Tochter von Violetta Brauer leidet unter paranoider Schizophrenie. Die Mutter versucht alles, um ihr zu helfen. Doch sie läuft überall gegen die Wand. Ein Teufelskreis.
Von Nina Ayerle
Wenn Tierliebe ins Geld geht: Tierkrankenversicherung – sinnvolle Absicherung oder teurer Trend?

Wenn Tierliebe ins Geld geht Tierkrankenversicherung – sinnvolle Absicherung oder teurer Trend?

Ob Notoperation oder Dauertherapie – für Halter von Haustieren kann es schnell teuer werden. Lohnt sich eine Versicherung oder sind Rücklagen sinnvoller? Experten ordnen ein.
Von Gülay Alparslan
Gefahr von KI-Chatbots: Wie ChatGPT zu Wahnvorstellungen führt

Gefahr von KI-Chatbots Wie ChatGPT zu Wahnvorstellungen führt

Chatbots wie ChatGPT können Denkweisen der Nutzer spiegeln und verstärken. Die Ulmer Psychotherapeutin Petra Neumann berichtet, welche Gefahren das birgt.
Von Leon Scherfig
KI und das Ende des Lesens: Wie wir durch Künstliche Intelligenz das Denken verlernen

KI und das Ende des Lesens Wie wir durch Künstliche Intelligenz das Denken verlernen

Bilder statt Texte, Künstliche Intelligenz statt menschlicher Denkleistung. Statt kritischer Reflexion pflegen wir lieber Meinungen und arrogante Selbstüberschätzung.
Von Andreas Geldner
Pretty Privilege: „Es gibt kaum einsamere Frauen als sehr, sehr attraktive Frauen“

Pretty Privilege „Es gibt kaum einsamere Frauen als sehr, sehr attraktive Frauen“

Attraktive Menschen haben in allen Lebensbereichen Vorteile. Doch es gibt Ausnahmen – vor allem bei Frauen.
Von Eva-Maria Manz
Erziehung in verschiedenen Sprachen: Einsprachig oder mehrsprachig: Was ist für das Kind das Beste?

Erziehung in verschiedenen Sprachen Einsprachig oder mehrsprachig: Was ist für das Kind das Beste?

Eltern sind oft verunsichert, wie sie ihr Kind am besten mehrsprachig erziehen – vor allem, wenn sie selbst schon in Deutschland aufgewachsen sind. Das raten Experten.
Von Sandra Markert
22-jährige Stuttgarterin erzählt: Rebeccas Leben als Straßenkind – oft aß sie nur geschenkte Kekse

22-jährige Stuttgarterin erzählt Rebeccas Leben als Straßenkind – oft aß sie nur geschenkte Kekse

Rebecca hat ihre Familie verloren, als sie elf Jahre alt war. Als sie zwölf war, fand sie eine neue – in Stuttgart auf der Straße. So jung wird kaum jemand wohnungslos.
Von Viola Volland
Alfdorfer entwickelte den „Grip“: Yogamatten-Kult nahm seinen Anfang im Rems-Murr-Kreis

Alfdorfer entwickelte den „Grip“ Yogamatten-Kult nahm seinen Anfang im Rems-Murr-Kreis

Die Yogamatte gibt Halt in allen Lebenslagen. Was viele nicht wissen: Ihr Vorgänger war eine rutschfeste Teppichunterlage, entwickelt von einem schwäbischen Tüftler.
Von Akiko Lachenmann
Bestseller-Autor Klaus Wanninger: Der Erfinder des Schwaben-Krimis

Bestseller-Autor Klaus Wanninger Der Erfinder des Schwaben-Krimis

Mit mehr als 750 000 verkauften Taschenbüchern ist Klaus Wanninger der Auflagenkönig im Genre „Schwaben-Krimi“. Ein Hausbesuch bei dem 72-jährigen Bestseller in Backnang-Maubach.
Von Frank Buchmeier
Stuttgart im Krisenmodus: Autoindustrie: Einst Garant für Wohlstand, nun Achillesferse der Region

Stuttgart im Krisenmodus Autoindustrie: Einst Garant für Wohlstand, nun Achillesferse der Region

Die Krise der Autoindustrie trifft Stuttgart ins Mark – und die Stadtkasse gleich mit. Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer sagt: „Die Unternehmen können Deutschland nicht retten.“
Von Veronika Kanzler und Konstantin Schwarz
Weitere Artikel zu Die Story Hunde Welpen Steinheim Murr Video
 
 