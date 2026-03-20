Kurs für Welpen und ihre Menschen Süßes Chaos: Was kleine Hunde wirklich lernen müssen
Ein Blick in einen Welpenkurs zeigt, wie Hundetrainerin Nici Büttner jungen Vierbeinern spielerisch den Umgang mit der Menschenwelt beibringt.
Ein Blick in einen Welpenkurs zeigt, wie Hundetrainerin Nici Büttner jungen Vierbeinern spielerisch den Umgang mit der Menschenwelt beibringt.
Es ist ein ganz bezauberndes Willkommens-Durcheinander: Caya wedelt fröhlich mit dem Schwanz und wickelt die Menschen um sie herum mit ihrer Leine ein. Gino wuselt sich tapsig und ein wenig unkoordiniert an den vielen Beinen vorbei und schnuppert verträumt auf dem Boden herum. Rocky guckt sich das Szenario lieber von oben an, sein Herrchen hat ihn auf den Arm genommen.