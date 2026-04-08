Ende März war die Sperrung der Radstrecke zwischen Ludwigsburg und Benningen aufgehoben worden. Am Mittwoch war der Weg dann trotzdem wieder gesperrt – zumindest vorübergehend.

Knapp neun Monate lang hatten Radfahrer wegen einer Baustelle nicht am Neckar entlang von Ludwigsburg-Hoheneck nach Benningen fahren können. Ende März war die Sperrung des Neckartalradwegs dann endlich aufgehoben. Am Mittwochmorgen war eine Durchfahrt allerdings wieder nicht möglich, erneut waren dort Bauarbeiter unterwegs. Entsprechend groß war die Verwirrung.

„Die Baustelle wurde heute um 7 Uhr wieder abgesperrt, kein Durchkommen“, schreibt ein Nutzer auf Facebook. Der Bauträger Terranets bw bestätigt das auf Nachfrage. Das Gasversorgungsunternehmen baut derzeit einen 43 Kilometer langen Abschnitt der wasserstofftauglichen Gastransportleitung Süddeutsche Erdgasleitung (SEL) zwischen Löchgau und Esslingen.

In Ludwigsburg wurde die Leitung durch den Neckar und im angrenzenden Neckarhang verlegt. Für die Baustelle und die Vor- und Nacharbeiten war der Neckartalradweg bis Ende März komplett gesperrt worden.

Schweißarbeiten auf dem Radweg

Am Mittwoch fanden laut Terranets bw dann weitere Schweißarbeiten zur Verlegung der Leitung statt. Sie hätten ursprünglich über den Neckarhang erfolgen sollen, um den Radweg nicht zu beeinträchtigen.

Wegen der beengten Platzverhältnisse vor Ort habe man für die Arbeiten allerdings kurzfristig auf die Fläche des Radwegs zurückgreifen müssen, um Fachkräfte und Passanten nicht zu gefährden. Im Laufe des Mittwochnachmittags solle der Neckartalradweg dann aber wieder freigegeben werden, hieß es.

„Baustellen sind dynamische Arbeitsorte. Der Bau der Leitung am Neckarhang sowie am Neckar ist besonders herausfordernd“, teilt das Unternehmen mit. Deshalb sei derzeit nicht absehbar, ob es in Zukunft zu weiteren kurzfristigen Einschränkungen am Radweg komme.

Der fertige Leitungsabschnitt soll im Herbst 2026 ans Bestandsnetz von Terranets bw angeschlossen werden und Gas transportieren. Die SEL wird zunächst moderne Gaskraftwerke anbinden und zukünftig Wasserstoff nach Baden-Württemberg transportieren.