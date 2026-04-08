Ende März war die Sperrung der Radstrecke zwischen Ludwigsburg und Benningen aufgehoben worden. Am Mittwoch war der Weg dann trotzdem wieder gesperrt – zumindest vorübergehend.
08.04.2026 - 16:50 Uhr
Knapp neun Monate lang hatten Radfahrer wegen einer Baustelle nicht am Neckar entlang von Ludwigsburg-Hoheneck nach Benningen fahren können. Ende März war die Sperrung des Neckartalradwegs dann endlich aufgehoben. Am Mittwochmorgen war eine Durchfahrt allerdings wieder nicht möglich, erneut waren dort Bauarbeiter unterwegs. Entsprechend groß war die Verwirrung.