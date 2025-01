KZ Auschwitz – Symbol für den Massenmord an Juden durch die Nazis

Im Januar 2025 erinnern Auschwitz-Überlebende in aller Welt an den 80. Jahrestag der Befreiung des Lagers. Am 27. Februar 1945 befreite die Rote Armee die wenigen Überlebenden des Holocaust in dem Vernichtungslager der Nazis.

Markus Brauer /AFP/dpa 24.01.2025 - 09:25 Uhr

Das NS-Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz wurde im Zweiten Weltkrieg zum Ort des größten Massenmordes an europäischen Juden. Mehr als eine Million Männer, Frauen und Kinder, die meisten von ihnen Juden, wurden dort in Gaskammern getötet, erschossen oder durch Zwangsarbeit und Hunger umgebracht. Am 27. Januar jährt sich die Befreiung von Auschwitz zum 80. Mal.