Per EnBW-App können E-Autofahrer an einer Stuttgarter Ladesäule zwei Jahre komplett kostenlos tanken. Die EnBW verschenkt den Strom aber nicht freiwillig. Werden die Kunden nun nachträglich zur Kasse gebeten?

Jonas Schöll 29.11.2024 - 13:00 Uhr

Einmal voll tanken bitte – und das zum Nulltarif. Offenbar irrtümlicherweise konnten E-Autofahrer per EnBW-App zwei Jahre lang kostenlos an einer Schnellladesäule in Stuttgart tanken. Seit 2022 betreibt das Münchner Start-up Jolt Energy die Stromtankstelle in der Rotenwaldstraße im Westen der Stadt. Das Kuriose: Während Jolt-Kunden dort ganz normal für den Auto-Strom zahlen mussten, zeigte die EnBW-App den Preis von exakt 0 Cent pro Kilowattstunde (kWh) Strom an – das geschah aber unbeabsichtigt, wie eine Anfrage bei EnBW und Jolt Energy zum Vorschein bringt.