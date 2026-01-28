Ukraine, Gaza, Syrien: Von manchen Krisenherden dieser Welt gibt es täglich neue Schlagzeilen. Dagegen fallen andere humanitäre Katastrophen in der Berichterstattung hintenunter. Es zeigt sich ein regionales Muster.
28.01.2026 - 12:25 Uhr
Auch im vergangenen Jahr haben sich weltweit wieder humanitäre Krisen abgespielt, von denen die Weltöffentlichkeit kaum Notiz nimmt. In der Zentralafrikanischen Republik spielt sich aktuell die am wenigsten beachtete humanitäre Krise ab, wie aus dem nun veröffentlichten Krisenreport 2025 der Hilfsorganisation Care hervorgeht.