Lärm auf dem Volksfest: Wo der Wasen am lautesten ist

Nach einem Besuch beim Cannstatter Volksfest kann einem der Kopf dröhnen, nicht nur alkoholbedingt. Das Volksfest ist eine ziemlich laute Veranstaltung. Wie laut genau? Das wird immer wieder gefragt und auch gemessen. Eine flächendeckende Darstellung der besonders lauten oder ruhigen Orte am Wasen ist bislang öffentlich nicht verfügbar.

Unsere Redation hat sie mit einem spezialisierten Pegelmessgerät ermittelt, das uns die Hochschule für Technik Stuttgart leihweise zur Verfügung gestellt hat. Das Ergebnis: An 68 Punkten haben wir am ersten Wasen-Samstag je 20 Sekunden lang die Lautstärke gemessen, durchweg im Außenbereich und zwischen 20 und 22 Uhr.

Heraus kamen gewaltige Lautstärkeunterschiede auf dem Gelände und zwei lauteste Orte. Die gemessenen Lautstärken schwanken zwischen rund 64 und knapp 88 Dezibel. Details dazu gibt es unten im Text, hier zunächst die Karte mit den einzelnen Messungen:

Die Karte zeigt ein deutliches Muster mit einigen Überraschungen. Am lautesten ist es direkt vor den Festzelten, wo sich Musik und grölende Besucher übertönen – und vor einigen großen Fahrgeschäften.

Einen der höchsten Werte haben wir vor dem Fahrgeschäft „Evolution“ gemessen. An einem sich drehenden Arm werden die Fahrgäste durch die Luft geschleudert. Entsprechend laut schreien sie. Dazu kommen die laute Musik und entsprechende Ansagen der Beschäftigten.

Am ruhigsten ist es am Rand des Geländes, die niedrigsten Dezibelwerte haben wir auf dem Krämermarkt an der Nordwestecke gemessen. Auf der anderen Seite der Mercedesstraße ist der Lärm der Fahrgeschäfte deutlich geringer als direkt davor. Auch in manchen Gassen zwischen den Festzelten ist es vergleichsweise ruhig.

Zwischen Großraumbüro und Kreissäge

Steffi Reinhold und Andreas Ruff von der Akustikgruppe der Hochschule für Technik ordnen die Ergebnisse ein: An den lautesten Stellen des Volksfests sei es nach menschlichem Empfinden vier Mal so laut wie an den ruhigeren Bereichen. Auf dem Krämermarkt entspreche die Geräuschkulisse ungefähr jener in einem Großraumbüro. In der Nähe der lautesten Fahrgeschäfte bewege man sich in einem Bereich, der zwischen dem Verkehrslärm einer Hauptstraße und der Lautstärke eines lauten Arbeitsplatzes, etwa an einer Kreissäge, liegt.

Die Ergebnisse überraschen die Experten nicht. Die gemessenen 65 Dezibel in den Randbereichen erscheinen ihnen sogar vergleichsweise niedrig. Auch die lauteren Bereiche seien für Besucher in der Regel unproblematisch, da sie den Lärm bewusst in Kauf nehmen. Für manchen mag er sogar Teil des Volksfesterlebnisses sein.

Für Beschäftigte an den Fahrgeschäften - etwa beim Ticketverkauf oder Sicherheitseinweisungen - stellt sich die Situation anders dar. Ab einem Dauerschallpegel von 80 Dezibel schreibt das Arbeitsschutzgesetz zwar das Bereitstellen von Gehörschutz vor, in der Praxis gilt das jedoch als schwer umsetzbar, weil beispielsweise die Verständigung mit den Besuchern beeinträchtigt wäre.

Kein kontrollierter Betrieb gänzlich „mangelfrei“

Um die Situation vor Ort einzuschätzen, braucht es Dauermessungen. Die sind aufwendig und teuer. Trotzdem wurden sie mehrfach durchgeführt. Die für Schausteller zuständige Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gewerbe hat vor einigen Jahren ermittelt, „dass die Beschäftigten von Schaustellerbetrieben auf nicht pegelbegrenzten Volksfesten häufig Mittelungspegeln über 85 dB(A) ausgesetzt sind“. Zwar sind die Fahrgeschäfte und ihre Gäste auch ohne Musik laut, heißt es in einem 2017 veröffentlichten Positionspapier. Die Musikanlage leiser zu drehen, zählt die Berufsgenossenschaft aber zu den wirksamsten Maßnahmen, um die Lärmbelastung zu reduzieren.

Die Stadt Stuttgart hat direkt am Volksfest gemessen. Der Auslöser waren Beschwerden der Bürgerinitiative Veielbrunnen. In der Folge wurde mehrfach in den Zelten und bei Schaustellern der Lärm gemessen.

Für 2017 hat die Gewerbeaufsicht bei Schaustellern „vereinzelt Überschreitungen der zulässigen Werte“ festgestellt, jedoch weniger als in früheren Jahren. Beim Volksfest 2022 „konnte keiner der kontrollierten Betriebe als mangelfrei befunden werden“, heißt es im Jahresbericht der Gewerbeaufsicht. Einen Gehörschutz stellten die meisten Schausteller zur Verfügung, wie es für Umgebungen mit mehr als 80 Dezibel Lärm vorgeschrieben ist. Getragen hätten den Gehörschutz jedoch „die wenigsten Mitarbeiter“.

Nicht nur vor den großen Fahrgeschäften ist es laut. So wie bei einer Messung im Jahr 2017 wurde an der „Almhütte“ auch bei unserer Messung ein hoher Lärmpegel gemessen – nur wenig niedriger wie vor dem „Evolution“-Fahrgeschäft. Auch im Bereich des „Albdorf“ (2017: „Almhüttendorf“) ist es lauter als in manchen Gängen zwischen Festzelten, Fahrgeschäften und Buden.

Wie wir gemessen haben

Methode

Die Auswertung beruht auf Messungen eines Reporters an 68 Punkten auf dem Wasengelände, bei denen jeweils über 20 Sekunden ein mittlerer Lautstärkepegel ermittelt wurde. Dadurch fallen einzelne Lärmspitzen nicht so sehr ins Gewicht. Weil pro Punkt nur einmal gemessen wurde, können Unterschiede zwischen benachbarten Messpunkten verstärkt worden sein, ob ein Fahrgeschäft zum Zeitpunkt der Messung gerade gefahren ist oder nicht.

Gerät

Gemessen haben wir mit dem „Dosimeter“ SV104A des Herstellers Svantek. Das kompakte Gerät kalibriert sich von selbst und kann mit Clips an der Kleidung angebracht werden. Trotzdem sind die Messungen nicht mit wissenschaftlichen Untersuchungen vergleichbar. Die Werte geben vielmehr eine Ahnung von den Lautstärkeunterschieden auf dem Wasengelände.