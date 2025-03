Auto soll in Menge gefahren sein – Menschen sollen Innenstadt meiden

Großeinsatz in Mannheim

In Mannheim ist die Polizei zu einem großen Einsatz in die Innenstadt unterwegs. Augenzeugen berichten, dass ein Auto in eine Menschenmenge gefahren ist. Die Lage ist unklar.

Sebastian Winter /dpa 03.03.2025 - 13:10 Uhr

In Mannheim ist es nach einem Vorfall am zentralen Paradeplatz zu einem großen Polizeieinsatz gekommen. Laut Augenzeugen ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren.