Ein PS-starker Lamborghini Urus wird bei Kirchheim zerlegt, die Beteiligten bleiben wie durch ein Wunder unverletzt. Aber was ist das für ein extremes Fahrzeug?
19.12.2025 - 18:14 Uhr
Diese Nacht wird der 25-Jährige Fahrer eines Lamborghini Urus wohl nich so schnell vergessen: Es war kurz nach 0.30 Uhr am Donnerstag, 18. Dezember, als sein Weg auf der Autobahn 8 in Richtung München ein jähes Ende fand. Der Mann war mit seinem Sportwagen bei Kirchheim auf der linken Spur unterwegs und kollidierte bei hoher Geschwindigkeit von hinten mit einem ausscherenden Transporter.