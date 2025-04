Bei den jüngsten Kämpfen in der sudanesischen Darfur-Region sind laut den UN mutmaßlich mehr als 300 Zivilisten getötet worden.

Bei den jüngsten Kämpfen in der sudanesischen Darfur-Region sind laut den UN mutmaßlich mehr als 300 Zivilisten getötet worden. Dies legten Zahlen von lokalen Quellen nahe, erklärte das UN-Nothilfebüro Ocha am Montag (Ortszeit) in New York. Die vorläufige Bilanz bezieht sich den Angaben zufolge auf die Kämpfe in und um die Flüchtlingslager Zamzam und Abu Shouk sowie die Stadt Al-Faschir am vergangenen Wochenende.