Die Königstraße 44 bleibt Baustelle: Nach der Insolvenz des geplanten Mieters ist eine Wiedereröffnung nicht absehbar. Auch beim Café Planie steigen die Kosten – dies sorgt für Kritik.
06.02.2026 - 11:52 Uhr
Die Hoffnung auf eine baldige Wiedereröffnung der Verkaufsflächen in der Königstraße 44 hat einen herben Rückschlag erlitten. Wie das Finanzministerium auf eine Kleine Anfrage des FDP-Landtagsabgeordneten Friedrich Haag mitteilt, sei es nach dem Insolvenzantrag, den der bisherige Mietinteressent, das Herrenmodeunternehmen Felix W, gestellt hat, völlig offen, wann eines der prominentesten Gebäude in Stuttgarts Einkaufsmeile wieder genutzt werden kann.