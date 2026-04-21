Landesliga HC Schmiden/Oeffingen II: Der Trainer Felix Link will als Meister aufsteigen – die Chancen stehen gut

Die Landesliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen gewinnen gegen die SG Weissach im Tal mit 40:34 und haben den Aufstieg weiterhin selbst in der Hand.

Die Landesliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen haben am Sonntagabend mit 40:34 bei der SG Weissach im Tal gewonnen und damit die Tabellenführung vor der punktgleichen SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell übernommen. Weil die drittplatzierte SG Weinstadt II bei der HSG Cannstatt/Münster/Max-Eyth-See verloren hat, ist dem HC-Verbund bei zwei noch ausstehenden Spielen mindestens der zweite Platz sicher, der am Ende zu Aufstiegsspielen berechtigt. „Unser Ziel ist aber natürlich der Direktaufstieg als Meister“, sagt der Trainer Felix Link.