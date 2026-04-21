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  6. Der Trainer Felix Link will als Meister aufsteigen – die Chancen stehen gut

Landesliga HC Schmiden/Oeffingen II Der Trainer Felix Link will als Meister aufsteigen – die Chancen stehen gut

Landesliga HC Schmiden/Oeffingen II: Der Trainer Felix Link will als Meister aufsteigen – die Chancen stehen gut
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Will mit den Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen II in die Verbandsliga aufsteigen: Trainer Felix Link Foto: Privat

Die Landesliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen gewinnen gegen die SG Weissach im Tal mit 40:34 und haben den Aufstieg weiterhin selbst in der Hand.

Die Landesliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen haben am Sonntagabend mit 40:34 bei der SG Weissach im Tal gewonnen und damit die Tabellenführung vor der punktgleichen SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell übernommen. Weil die drittplatzierte SG Weinstadt II bei der HSG Cannstatt/Münster/Max-Eyth-See verloren hat, ist dem HC-Verbund bei zwei noch ausstehenden Spielen mindestens der zweite Platz sicher, der am Ende zu Aufstiegsspielen berechtigt. „Unser Ziel ist aber natürlich der Direktaufstieg als Meister“, sagt der Trainer Felix Link.

 

Dafür müssen seine Spielerinnen am kommenden Samstag, 20 Uhr, das Heimspiel gegen den noch um den Klassenverbleib kämpfenden HC Winnenden gewinnen sowie dann mindestens noch einen Punkt im finalen Spiel bei der SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell am 2. Mai holen. Das Hinspiel hatte die Link-Truppe deutlich mit 21:14 gewonnen. Bei einer Niederlage im kommenden Heimspiel müssten die HC-Spielerinnen das Spitzenspiel allerdings gewinnen, um dann bei erneuter Punktgleichheit die Nase vorn zu haben – vorausgesetzt der Tabellenzweite gewinnt am Samstag bei den SF Schwaikheim II.

Marlen Pfeiffer erzielt 13 Tore

Am vergangenen Sonntag überzeugte der HC II vor allem mit seinem Tempospiel. So hat Marlen Pfeiffer alle ihre 13 Tore per Gegenstoß erzielt. Im Positionsangriff fanden hingegen Nina Beyerle (10) und Tarja Weiß (4) immer wieder gute Lösungen.

    HC Schmiden/Oeffingen II: Lena Bürkle, Obergfäll – Pfeiffer (13), Beyerle (10), Weiß (4), Scherer (3/3), Raiser (2), Haak (2), Golombek (2), Faßnacht (1), Haase (1), Richter (1), Markovic (1), Nossek, Paul, Emily Bürkle.

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