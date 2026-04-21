Landesliga TSV Plattenhardt Trotz Abwärtstrend – „Trainer Eiberger war die beste Entscheidung“
Der Abteilungsleiter Sascha Krammer äußerst sich zur prekären Situation des TSV Plattenhardt in der Fußball-Landesliga.
Der Abteilungsleiter Sascha Krammer äußerst sich zur prekären Situation des TSV Plattenhardt in der Fußball-Landesliga.
Der TSV Plattenhardt wollte sich nach dem Aufstieg Stück für Stück in der Fußball-Landesliga etablieren. Nun steht das Team vom Weilerhau auf einem Abstiegsplatz. Dennoch ist die „Stimmung gut und positiv“, sagt der Abteilungsleiter Sascha Krammer.