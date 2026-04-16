Aus, Schluss und vorbei. So lautete Anfang Juni 2025 der Entschluss von Michael Deutsche nach dem letzten Saisonspiel mit dem Landesligisten GSV Maichingen. Er hatte sich „fest vorgenommen“, wie er sagt, die Kickstiefel an den Nagel zu hängen. Im Winter hat er sie aber vom Nagel genommen und spielt seitdem wieder für seinen Ex-Club TV Echterdingen. Mit diesem trifft er im Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) auf eine weitere persönliche Fußball-Vergangenheit, den TSV Plattenhardt. „Das wird ein Abnutzungskampf“, prognostiziert der 34-Jährige. Grund: Beide stecken im Abstiegskampf, nur von zwei Zähler getrennt.

Wieso die Rolle rückwärts aus dem Fußball-Ruhestand? Grundsätzlich liege ihm der TVE am Herzen, so Deutsche. Und dies, obwohl sich die Wege des Mittelfeldspielers und des damaligen Verbandsligisten vor eineinhalb Jahren nicht geräuschlos trennten, man nicht im Guten auseinander ging. „Stimmt, das war aber nie ein Thema mit der Mannschaft – und ist mittlerweile vergessen und abgehakt“, sagt Deutsche. Besagte Mannschaft war indes der Grund für den Wiedereinstieg des 34-Jährigen, der in Stuttgart mit seiner Frau und seiner zweijährigen Tochter wohnt. Viele Freunde habe er im Team und die hätten ihn gebeten, zu helfen, den Abstieg abzuwenden. Lange überlegen musste er nicht, stieg wieder ein, hatte aber Bedenken ob seines Fitnesszustands. Ein bisschen Kickboxen habe er betrieben, mehr nicht. Umso überraschender war es für den als Online-Payment-Experte arbeitenden Deutsche, dass er körperlich recht schnell wieder auf der Höhe war: „Ich habe es mir schwieriger vorgestellt, mit größeren Schmerzen gerechnet.“

Nicht unbegründet, schließlich liegt hinter dem ehemaligen Dritt-, Regional- und Oberligaspieler (1. FC Heidenheim, FC Homburg, SGV Freiberg, FSV 08 Bietigheim-Bissingen) eine lange fußballerische Leidenszeit: unter anderem zwei Achillessehnenrisse und schon einst die Überlegung, mit Fußball aufzuhören. Indirekt war Paulo Bayrak, einst Spieler und Spielertrainer des TSV Plattenhardt, verantwortlich, dass es für Deutsche im Alter von 27 Jahren doch noch zurück auf den Sportplatz ging, denn: „Der DJ auf meiner Hochzeit kannte Paulo, erzählte diesem von mir. Er hat mich dann nach Plattenhardt gelotst.“

Beim Landesliga-Team im Weilerhau war Deutsche dann eineinhalb Jahre lang spielender Co-Trainer. Plattenhardt sei für ihn damals der richtige Verein zur richtigen Zeit gewesen. „Ich habe mich mit meinem Körper wieder angefreundet, wurde fit und hatte wieder Lust auf eine größere Herausforderung“, sagt Deutsche. Ganz zur Freude des damaligen Liga-Konkurrenten TV Echterdingen, der ihn in zur Spielzeit 2022/23 verpflichtete und mit dem er in die Verbandsliga aufstieg und den Klassenverbleib schaffte – ehe der Wechsel nach Maichingen folgte.

Echterdinger Michael Deutsche: „Für Plattenhardt ist es quasi ein Endspiel“

Im Plattenhardter Team standen unter anderem damals wie heute Emre Göcer, Kevin Rippler und Oliver Grun. Gegen den Spielertrainer Pierre Eiberger hat Deutsche einst „in der Oberliga häufig das Vergnügen gehabt“. Mit einem Vergnügen rechnet der 34- Jähre beim Wiedersehen aber nicht. Dafür stehe zu viel auf dem Spiel. „Für Plattenhardt ist es quasi ein Endspiel, und auch wir müssen alles reinwerfen und wollen gewinnen.“ Sein Tipp: „2:1 für uns.“ Ein Tor dabei von Michael Deutsche? Er winkt ab: Es wäre aus seiner Sicht schon schön, wenn er „Cagi“ eins auflegen könnte. Gemeint ist der Stürmer Caglar Celiktas. Denn mit der aktuellen eigenen Leistung ist Deutsche „völlig unzufrieden“, weil er immer wieder in den Rückspiegel schaut: „Ich weiß, was ich mal konnte, bringe das aber nicht mehr.“

Aus, Schluss und vorbei soll für Deutsche am 6. Juni nach dem letzten Saisonspiel sein – dann (wohl) endgültig.