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  6. Die direkte Abstiegsgefahr ist gebannt

Landesliga TV Oeffingen Die direkte Abstiegsgefahr ist gebannt

Landesliga TV Oeffingen: Die direkte Abstiegsgefahr ist gebannt
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Zwei Tore: Kevin Kloos Foto: Eva Herschmann

Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen besiegen am Sonntag das Schlusslicht SGM Krumme Ebene am Neckar mit 4:0 (1:0).

Die Entscheidung um die Meisterschaft in der Staffel 1 der Fußball-Landesliga ist nach dem 2:2 im Spitzenspiel zwischen dem FV Löchgau und der SKV Rutesheim vertagt worden. Auf dem Tennwengert ist am Sonntag derweil eine Vorentscheidung gefallen. Nach dem 4:0-Heimsieg (1:0) des TV Oeffingen über das Tabellenschlusslicht SGM Krumme Ebene am Neckar steht drei Spieltage vor Saisonende fest, dass die Gastgeber, nicht mehr direkt absteigen können. „Es waren ganz wichtige drei Punkte“, sagt der TVOe-Trainer Haris Krak.

 

38 Punkte und damit zehn Zähler Abstand zu den direkten Abstiegsplätzen haben die Oeffinger. Aber der Tabellensiebte hat eine Menge dafür tun müssen. Die SGM, die seit geraumer Zeit schon als Absteiger feststeht, gab die Partie im Sami-Khedira-Stadion nicht so einfach verloren. „Es war das erwartet schwere Spiel gegen eine körperliche Mannschaft“, sagt Haris Krak. „Aber wir haben Ruhe bewahrt, und nach der Pause waren wir voll da.“

Der Oeffinger Torwart Manuel Haug pariert einen Elfmeter

In den ersten 45 Minuten war es noch nicht klar, in welche Richtung das Spiel gehen würde. Nur wenige Minuten nachdem Kevin Kloos den TVOe mit 1:0 in Führung gebracht hatte (32.), entschied Schiedsrichter Roman Bircher nach einem Foul von Kapitän Myrdon Gorica auf Strafstoß für die SGM. Doch Tufan Yilmaz scheiterte am reaktionsschnellen Manuel Haug (37.).

Leonce Eklou vom TV Oeffingen feiert seine Tor-Premiere

„In der Pause haben wir uns gesammelt“, sagt Krak. Und die Kräfte gebündelt. Nach dem Seitenwechsel diktierten die Oeffinger das Geschehen. Aber sie mussten einigen Aufwand betreiben, bis SGM-Schlussmann Andre Poslovsky zum zweiten Mal überwunden war. Wieder traf Kevin Kloos (66.), der nun mit zehn Toren zweitbester Oeffinger Schütze nach Maldin Ymeraj (21) ist.

Die Gegenwehr der Gäste wurde schwächer – und der TVOe legte nach. Der zwei Minuten zuvor eingewechselte Kevin Ljan machte sein viertes Saisontor zum 3:0 (77.), und der ebenfalls erst in die Partie gekommene Leonce Eklou feierte seine Premiere als Torschütze – 4:0 (87.).

   TV Oeffingen: Haug – Bren, Gorica, Uckan, Zeneli – Tsouloulis (75. Ljan), Rakic, Memaj (80. Eklou), Feyhl (81. Calemba) – Kloos (88. Chirivi), Ymeraj.

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