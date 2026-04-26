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  6. Die Lebensversicherung des TV Oeffingen hat einen Namen

Landesliga TV Oeffingen Die Lebensversicherung des TV Oeffingen hat einen Namen

Landesliga TV Oeffingen: Die Lebensversicherung des TV Oeffingen hat einen Namen
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Oeffingens Maldin Ymeraj trifft vor der Pause ein- und nach der Pause zweimal. Foto: Archiv Eva Herschmann

Beim 5:1-Sieg des Fußball-Landesligisten TV Oeffingen beim Schlusslicht SV Kaisersbach trifft der mitspielende Co-Trainer Maldin Ymeraj dreimal.

Der Jubel der Gäste wurde mit jedem Tor ausgelassener und lauter. Die Freude – und die Erleichterung – bei den Landesliga-Fußballern des TV Oeffingen, als Schiedsrichter Georgios Arampatzis die Partie in Kaisersbach nach etwas mehr als 90 Minuten beim Spielstand von 5:1 abgepfiffen hatte, war groß. Nach insgesamt neun Spielen ohne einen Dreier ist beim TVOe der Knoten am Sonntag endlich geplatzt. Auch dank Maldin Ymeraj, der drei Treffer setzte.

 

„Es war ein Pflichtsieg“, sagte Haris Krak. Doch auch auf Pflichtsiege gibt es keine Garantie – und so ist der 46-jährige TVOe-Trainer einfach nur glücklich über den ersten Erfolg seit seiner Rückkehr zum Landesligisten in der Winterpause. „Ich bin froh, dass wir uns endlich für gute Leistungen belohnt haben.“

Die Spieler des TV Oeffingen machen es manchmal zu kompliziert

Bereits vor dem 1:0 von Kevin Kloos (17. Minute) hatte der TVOe gute Chancen beim SV Kaisersbach in Führung zu gehen. Dann aber traf Luis Bauer nach einem Standard für das Tabellenschlusslicht zum 1:1-Ausgleich (29.). Als wenig später der Pfosten für Manuel Haug im TVOe-Tor rettete (32.), befürchtete nicht nur Haris Krak den Rückfall in alte Muster. „Man hat die Unsicherheit in der Mannschaft gespürt. Die Spieler haben es manchmal zu kompliziert gemacht. In meiner Halbzeitansprache habe ich gesagt, sie sollen einfacher spielen.“

Der Torwart des SV Kaisersbach fliegt mit Rot vom Platz

Maldin Ymeraj, der mitspielende Co-Trainer, ging voran – mit drei Toren. Der 30-Jährige hatte bereits vor der Pause das 2:1 (41.) erzielt, und traf auch noch zum 3:1 (65.) und zum 4:1 (85.). Den Schlusspunkt zum 5:1 setzte Kapitän Myrdon Gorica (90.). „Nach dem 3:1 war die Luft beim SV Kaisersbach raus. Die Spieler mussten viel laufen, denn wir hatten viel Ballbesitz“, sagte Krak. Zudem spielten die Platzherren von der 80. Minute an in Unterzahl. SV-Torwart Walter Timo Duschek hatte den mal wieder aufs Tor zustürmenden Ymeraj außerhalb des Strafraums grob gefoult und dafür die rote Karte gesehen.

Der TV Oeffingen braucht noch drei Siege für den Klassenverbleib

Der Sieg tue allen gut, sagte Haris Krak. Am Ziel sei man aber noch lange nicht. „Wir werden noch drei Siege brauchen, um sicher in der Klasse zu verbleiben. Ich gehe davon aus, dass 38 Punkte reichen werden. Wir haben jetzt 29 Zähler. Das heißt für uns: drei Siege aus sechs Spielen.“

    TV Oeffingen: Haug – Bren, Gorica, Hashani (83. Chirivi), Uckan – Ahmeti, Zeneli (55. Tsouloulis), Memaj, Feyhl – Kloos (70. Eklou), Ymeraj.

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