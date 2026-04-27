Landesliga TV Oeffingen Haris Krak steht einsatzbereit an der Seitenlinie
Der 46-jährige Trainer des Fußball-Landesligisten TV Oeffingen steht beim Gastspiel in Kaisersbach auf dem Spielberichtsbogen – als Stürmer.
Der 46-jährige Trainer des Fußball-Landesligisten TV Oeffingen steht beim Gastspiel in Kaisersbach auf dem Spielberichtsbogen – als Stürmer.
Mit 2:1 haben die Vorzeige-Fußballer des SV Fellbach am vergangenen Freitagabend das wohl vorerst letzte Rems-Murr-Derby in der Verbandsliga gegen den FSV Waiblingen gewonnen. Während die Gäste dank der drei Punkte in der Tabelle auf den fünften Platz geklettert sind, sind die (Spiel-)Tage der Waiblinger in der Liga wohl gezählt. Als Tabellenvorletzte haben sie zwar noch rechnerisch eine Chance auf den Klassenverbleib, der Glaube aber ist nicht so groß. „Jetzt gilt es, die Saison abzuhaken und gestärkt in die neue Runde zu gehen. Dort müssen wir dann wieder ein anderes Gesicht zeigen – wohl in der Landesliga“, sagte der FSV-Kapitän und Torschütze Marcel Zimmermann. Und er hatte auch noch ein Lob für die Fellbacher parat: So sei die Mannschaft spielerisch sicher eine der besten in der Liga. In dieser Mannschaft stach am Freitag einmal mehr der Kapitän Leon Bauer hervor. „Er hat das Team super dirigiert, hat viele Meter gemacht und ist absolut vorangegangen“, sagten die Fellbacher Trainer Kiriakos und Nicos Gountoulas. Für seinen Auftritt hat sich der 28-Jährige, der überdies seinen Vertrag beim SVF jüngst um eine weitere Spielzeit verlänger hat, erneut den Titel Spieler des Spiels verdient.