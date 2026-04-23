Landesliga TV Oeffingen Schon neun Spiele nacheinander ohne Sieg – das Abstiegsgespenst winkt
Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen gastieren am Sonntag, 15 Uhr, beim Tabellenletzten SV Kaisersbach und wollen endlich ihre Negativserie stoppen
Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen gastieren am Sonntag, 15 Uhr, beim Tabellenletzten SV Kaisersbach und wollen endlich ihre Negativserie stoppen
Es ist das erste von sieben Finalspielen für die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen. Und nach neun jahresübergreifenden Niederlagen in Serie – zumeist gegen Teams aus dem vorderen Tabellendrittel – ist die Mannschaft um Trainer Haris Krak am Sonntag, 15 Uhr, beim Ligaschlusslicht SV Kaisersbach schon zum Siegen verdammt.