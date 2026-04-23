Landesliga TV Oeffingen: Schon neun Spiele nacheinander ohne Sieg – das Abstiegsgespenst winkt

Es ist das erste von sieben Finalspielen für die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen. Und nach neun jahresübergreifenden Niederlagen in Serie – zumeist gegen Teams aus dem vorderen Tabellendrittel – ist die Mannschaft um Trainer Haris Krak am Sonntag, 15 Uhr, beim Ligaschlusslicht SV Kaisersbach schon zum Siegen verdammt.

Noch ein Punkt trennt die Oeffinger, die 26 Zähler haben, von der Abstiegszone. Genauer gesagt vom Abstiegsrelegationsplatz, den derzeit der GSV Pleidelsheim (25 Punkte) vor der SpVgg Satteldorf (24) besetzt. Doch Haris Krak kann mit Druck umgehen. In der Saison 2022/2023 gelang dem 46-Jährigen mit dem TVOe eine beeindruckende Serie von zwölf Siegen hintereinander und nach einer desolaten Hinrunde noch der Klassenverbleib.

Beim TV Oeffingen warten alle, dass der Knoten platzt

Alle wüssten um die Wichtigkeit des Spiels, und dass nicht nur die Punkte gebraucht werden, sondern auch endlich ein Erfolgserlebnis wichtig sei, sagt Krak. „Wir kommen oft gut in die Box, bringen den Ball dann aber nicht über die Linie. Alle warten darauf, dass endlich der Knoten platzt“, sagt Oeffingens Trainer.

Rein rechnerisch kann der SV Kaisersbach bei sieben ausstehenden Partien noch den Abstieg verhindern. Haris Krak ist überzeugt davon, dass sich der Gegner noch längst nicht aufgegeben hat. „Das zeigt das 1:2 vom vergangenen Spieltag beim TSV Heimerdingen. Doch mit jedem Spiel schwinden ihre Chancen, aber auch unsere.“

Jetzt warten fast nur Abstiegskonkurrenten auf den TV Oeffingen

Zuversichtlich stimmt den TVOe-Coach, dass „die Ergebnisse der vergangenen Wochen nicht immer mit unserer Leistung zusammengepasst haben“. Zudem habe man es mit Ausnahme von der Partie gegen den SSV Schwäbisch Hall am nächsten Wochenende in der Schlussphase der Saison nur noch mit direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenverbleib zu tun.

Der Oeffinger Luis Feyhl ist nach seiner Verletzung wieder ins Training eingestiegen. Foto: Archiv Pressefoto Baumann

Und auch das Oeffinger Aufgebot ist etwas weniger dünn als zuletzt. Luis Feyhl (Schnittwunde) und Mardoche Benjamin Calemba (Knöchelverletzung) sind wieder ins Training eingestiegen und zumindest eine Option für die Bank. Die zuletzt angeschlagenen Kevin Kloos und Nektarios Tsouloulis dürften spielen können. Aber noch immer fehlen Kevin Ljan (Studienreise) und Adnan Rakic. Er darf nach seiner achtwöchigen Rotsperre erst am kommenden Spieltag – daheim gegen den SSV Schwäbisch Hall – wieder eingreifen.