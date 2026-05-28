Landesliga TV Oeffingen: Sorgen um Haris Krak – der Fußball-Trainer liegt im Krankenhaus

Den Zeitpunkt für die endgültige Rettung mit dem 5:1-Auswärtssieg beim SV Leonberg/Eltingen hätten die Oeffinger Landesliga-Fußballer nicht besser timen können. Auch wenn sie das am vergangenen Samstag noch nicht wussten. Aber möglicherweise fällt im letzten Heimspiel der Saison an diesem Samstag, 15.30 Uhr, gegen die SpVgg Satteldorf ein wichtiger Akteur aus. TVOe-Trainer Haris Krak musste am Dienstag überraschend am Blinddarm operiert werden und liegt im Krankenhaus. „Ich hoffe aber, dass ich am Samstagmorgen schon wieder entlassen werde, dann kann ich wenigstens am Spielfeldrand sitzen“, sagt der 46-Jährige.

Der mitspielende Co-Trainer Maldin Ymeraj und der Torwarttrainer Manfred Zmudzki übernahmen die Übungseinheiten unter der Woche, während sich Haris Krak im Krankenhaus von den Strapazen erholt hat. Was ihm auch ganz gut gelang, da es für die Oeffinger Fußballer in der Schlussphase um nichts mehr geht. Noch vor kurzem aber waren sie in einer ähnlich misslichen Lage wie es ihr Gegner noch immer ist. Doch der TVOe hat sich mit zuletzt 15 Punkten aus fünf Spielen gerettet. Anders die Satteldorfer, die zwar keinen Nichtabstiegsplatz mehr erreichen können, aber dringend Punkte brauchen, um den Relegationsplatz zu verteidigen und den direkten Abstieg zu verhindern.

Der TV Oeffingen nimmt keine Rücksicht auf den Gegner

Die Gastgeber könnten es eigentlich entspannt angehen lassen. Doch der 46-jährige Anleiter verliert nicht gerne, schon gar nicht daheim auf dem Tennwengert, und auch wenn er möglicherweise nicht live dabei sein kann. „Wir sind im Flow und werden unser Spiel spielen, wir können gar nicht anders“, sagt Oeffingens Trainer. Er schätze und kenne die Mannschaft aus Satteldorf gut und könne nicht verstehen, warum sie so tief in den Tabellenkeller rutschen konnte. „Aber darauf werden wir keine Rücksicht nehmen, sondern unser Ding durchziehen. Sollten sie besser sein als wir, dann haben sie den Sieg auch verdient.“

Maldin Ymeraj und Leonis Memaj sind im Kurzurlaub

Haris Krak wird alles versuchen, rechtzeitig aus dem Krankenhaus zu kommen, um seiner Mannschaft von der Bank Impulse mitzugeben. Definitiv fehlen werden den Oeffingern aber zwei durchaus entscheidende Spieler gegen die SpVgg Satteldorf: Maldin Ymeraj und Leonis Memaj, die beide im Kurzurlaub sind.