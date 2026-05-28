Landesliga TV Oeffingen Sorgen um Haris Krak – der Fußball-Trainer liegt im Krankenhaus
Im letzten Heimspiel empfangen die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen die abstiegsgefährdete SpVgg Satteldorf, möglicherweise ohne ihren Coach.
Im letzten Heimspiel empfangen die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen die abstiegsgefährdete SpVgg Satteldorf, möglicherweise ohne ihren Coach.
Den Zeitpunkt für die endgültige Rettung mit dem 5:1-Auswärtssieg beim SV Leonberg/Eltingen hätten die Oeffinger Landesliga-Fußballer nicht besser timen können. Auch wenn sie das am vergangenen Samstag noch nicht wussten. Aber möglicherweise fällt im letzten Heimspiel der Saison an diesem Samstag, 15.30 Uhr, gegen die SpVgg Satteldorf ein wichtiger Akteur aus. TVOe-Trainer Haris Krak musste am Dienstag überraschend am Blinddarm operiert werden und liegt im Krankenhaus. „Ich hoffe aber, dass ich am Samstagmorgen schon wieder entlassen werde, dann kann ich wenigstens am Spielfeldrand sitzen“, sagt der 46-Jährige.