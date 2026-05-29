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  6. Abstiegsangst: Für den GSV Pleidelsheim zählen nur noch Siege

Landesliga Württemberg Staffel 1 Abstiegsangst: Für den GSV Pleidelsheim zählen nur noch Siege

Landesliga Württemberg Staffel 1: Abstiegsangst: Für den GSV Pleidelsheim zählen nur noch Siege
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Robin Bender und sein Team wollen sich noch einmal berappeln. Foto: Baumann

Die Mannschaft von Trainer Marcus Wenninger will mit einem eigenen Sieg in Heimerdingen die Mini-Chance auf die Relegation in der Landesliga wahren.

Ein Rest Hoffnung ist dem GSV Pleidelsheim geblieben: Nach der Niederlage der Spvgg Satteldorf am vergangenen Wochenende ist der Abstieg in die Bezirksliga Enz/Murr der Gelb-Schwarzen noch nicht endgültig besiegelt. Eine kleine Chance ist geblieben, doch noch den Relegationsplatz zu erreichen. „Wir sind aber realistisch genug, um zu wissen, dass wir der Bezirksliga viel näher sind als der Landesliga“, sagt GSV-Trainer Marcus Wenninger, der die Wahrscheinlichkeit auf das Erreichen des Relegationsplatzes bei 7,5 Prozent einstuft. Am vergangenen Freitagabend unterlagen die Pleidelsheimer mit 3:6 gegen die Sport-Union Neckarsulm obwohl sie zur Halbzeit noch mit 3:2 geführt hatten.

 

Schlechte Karten für Pleidelsheim gegen Konkurrenten Satteldorf

Deshalb hat der Club zwei Spieltage vor Schluss drei Punkte Rückstand auf den Hauptkonkurrenten Satteldorf. Zudem spricht auch das Torverhältnis klar gegen das Wenninger-Team. Heißt: Pleidelsheim muss beide Spiele gewinnen, während Satteldorf maximal noch zwei Punkte holen dürfte. „Für uns geht es darum, erst einmal unsere Hausaufgaben zu machen und nach uns zu schauen“, betont Wenninger.

An diesem Samstag (15.30 Uhr) sind die Pleidelsheimer in ihrem letzten Auswärtsspiel beim TSV Heimerdingen gefordert. „Mit dem Sieg in Satteldorf hat Heimerdingen den Klassenerhalt klar gemacht. Der Druck ist bei ihnen also raus. Trotzdem werden sie das Spiel nicht abschenken“, ist Wenninger überzeugt. Soll die Minimalchance auf die Relegation gewahrt werden, zählt nur ein Sieg. Es gehe nun darum, die guten Leistungen, die zuletzt mehrfach gezeigt wurden, auch wieder in Punkte umzusetzen. Die personelle Situation bei den Gelb-Schwarzen hat sich im Vergleich zur Vorwoche etwas verschlechtert, da Jan Schlipf und Markus Tränkle verletzt ausfallen und Daniel Pfeiffer privat verhindert ist. Diese Ausfälle muss die Mannschaft jetzt kompensieren. Am letzten Spieltag steht dann noch die Partie beim TV Oeffingen an.

Team bleibt auch bei möglichem Abstieg zusammen

Es ist auch bei einem möglichen Abstieg davon auszugehen, dass der Großteil des Kaders auch bei einem Abstieg zusammen bleiben wird. Coach Marcus Wenninger hatte ligaunabhängig Anfang des Jahres verlängert.

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