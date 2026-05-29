Landesliga Württemberg Staffel 1 Abstiegsangst: Für den GSV Pleidelsheim zählen nur noch Siege
Die Mannschaft von Trainer Marcus Wenninger will mit einem eigenen Sieg in Heimerdingen die Mini-Chance auf die Relegation in der Landesliga wahren.
Die Mannschaft von Trainer Marcus Wenninger will mit einem eigenen Sieg in Heimerdingen die Mini-Chance auf die Relegation in der Landesliga wahren.
Ein Rest Hoffnung ist dem GSV Pleidelsheim geblieben: Nach der Niederlage der Spvgg Satteldorf am vergangenen Wochenende ist der Abstieg in die Bezirksliga Enz/Murr der Gelb-Schwarzen noch nicht endgültig besiegelt. Eine kleine Chance ist geblieben, doch noch den Relegationsplatz zu erreichen. „Wir sind aber realistisch genug, um zu wissen, dass wir der Bezirksliga viel näher sind als der Landesliga“, sagt GSV-Trainer Marcus Wenninger, der die Wahrscheinlichkeit auf das Erreichen des Relegationsplatzes bei 7,5 Prozent einstuft. Am vergangenen Freitagabend unterlagen die Pleidelsheimer mit 3:6 gegen die Sport-Union Neckarsulm obwohl sie zur Halbzeit noch mit 3:2 geführt hatten.