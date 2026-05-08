Fünf Spieltage stehen in der Fußball-Landesliga noch aus. Für den GSV Pleidelsheim ist noch alles möglich: direkter Klassenerhalt, Relegation oder direkter Abstieg. Aktuell belegen die Gelb-Schwarzen den Relegationsplatz, den sie sich im direkten Duell gegen die Spvgg Satteldorf zurückerobert haben.

„Unser Minimalziel ist es, den Relegationsplatz zu verteidigen“, so GSV-Trainer Marcus Wenninger. Am Freitag (19.30 Uhr) empfangen die Pleidelsheimer den FV Löchgau. Nicht nur wegen des Derby-Charakters hat diese Partie ihren Reiz. Nicht nur für den GSV geht es um viel, sondern auch für den FVL. Lange führten die „Roten“ die Tabelle an, haben derzeit als Zweiter drei Punkte Rückstand auf Platz eins.

Löchgau stellt die beste Defensive der Landesliga

„Was den Tabellenplatz angeht, trennt uns einiges, aber vom Spielerischen her ist es ein Spiel auf Augenhöhe. Löchgau will nach vorne spielen, was uns entgegenkommt“, betont Wenninger. Selbst will man sich gute Torchancen erarbeiten.

Allerdings stellen die Gäste mit 16 Toren die beste Defensive der Liga. Umso wichtiger wird sein, die sich bietenden Möglichkeiten effektiv zu nutzen. Personell geht der GSV fast unverändert in die Begegnung. Kevin Lang ist beruflich verhindert, dafür steht Dominik Kaiser wieder zur Verfügung.