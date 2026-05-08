Landesliga Württemberg Staffel 1 Derby mit Nervenkitzel: Für Pleidelsheim und Löchgau geht’s um sehr viel
Der GSV Pleidelsheim kämpft um den Verbleib in der Fußball-Landesliga, Gegner FV Löchgau um den Aufstieg in die Verbandsliga.
Der GSV Pleidelsheim kämpft um den Verbleib in der Fußball-Landesliga, Gegner FV Löchgau um den Aufstieg in die Verbandsliga.
Fünf Spieltage stehen in der Fußball-Landesliga noch aus. Für den GSV Pleidelsheim ist noch alles möglich: direkter Klassenerhalt, Relegation oder direkter Abstieg. Aktuell belegen die Gelb-Schwarzen den Relegationsplatz, den sie sich im direkten Duell gegen die Spvgg Satteldorf zurückerobert haben.