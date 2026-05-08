 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Marbach/Kornwestheim

  6. Derby mit Nervenkitzel: Für Pleidelsheim und Löchgau geht’s um sehr viel

Landesliga Württemberg Staffel 1 Derby mit Nervenkitzel: Für Pleidelsheim und Löchgau geht’s um sehr viel

, aktualisiert am 08.05.2026 - 12:52 Uhr
Landesliga Württemberg Staffel 1: Derby mit Nervenkitzel: Für Pleidelsheim und Löchgau geht’s um sehr viel
1
Robin Slawig ist mit zehn Treffern erfolgreichster Torschütze beim GSV. Sein Konto würde er gerne ausbauen. Foto: Andreas Essig

Der GSV Pleidelsheim kämpft um den Verbleib in der Fußball-Landesliga, Gegner FV Löchgau um den Aufstieg in die Verbandsliga.

Fünf Spieltage stehen in der Fußball-Landesliga noch aus. Für den GSV Pleidelsheim ist noch alles möglich: direkter Klassenerhalt, Relegation oder direkter Abstieg. Aktuell belegen die Gelb-Schwarzen den Relegationsplatz, den sie sich im direkten Duell gegen die Spvgg Satteldorf zurückerobert haben.

 

„Unser Minimalziel ist es, den Relegationsplatz zu verteidigen“, so GSV-Trainer Marcus Wenninger. Am Freitag (19.30 Uhr) empfangen die Pleidelsheimer den FV Löchgau. Nicht nur wegen des Derby-Charakters hat diese Partie ihren Reiz. Nicht nur für den GSV geht es um viel, sondern auch für den FVL. Lange führten die „Roten“ die Tabelle an, haben derzeit als Zweiter drei Punkte Rückstand auf Platz eins.

Löchgau stellt die beste Defensive der Landesliga 

„Was den Tabellenplatz angeht, trennt uns einiges, aber vom Spielerischen her ist es ein Spiel auf Augenhöhe. Löchgau will nach vorne spielen, was uns entgegenkommt“, betont Wenninger. Selbst will man sich gute Torchancen erarbeiten.

Allerdings stellen die Gäste mit 16 Toren die beste Defensive der Liga. Umso wichtiger wird sein, die sich bietenden Möglichkeiten effektiv zu nutzen. Personell geht der GSV fast unverändert in die Begegnung. Kevin Lang ist beruflich verhindert, dafür steht Dominik Kaiser wieder zur Verfügung.

Weitere Themen

Handball Verbandsliga: Team-Neckar-Coach Patrice Payer: „So hat letztlich jeder mit sich gehadert“

Handball Verbandsliga Team-Neckar-Coach Patrice Payer: „So hat letztlich jeder mit sich gehadert“

Interview
: Es war ein kurzes Gastspiel für Team Neckar in der Verbandsliga. Für Coach Patrice Payer ist die fehlende Konstanz der Hauptgrund für den Abstieg.
Von Melanie Bürkle
Nachwuchshandball SV Kornwestheim: Weibliche A-Jugend der Lurchis auf Bundesligakurs

Nachwuchshandball SV Kornwestheim Weibliche A-Jugend der Lurchis auf Bundesligakurs

Die Nachwuchsmannschaften des SV Kornwestheim liefern auf der Platte starke Ergebnisse ab. Die mB1 und die wB1 schaffen den Sprung in die Oberliga.
Von Nina Haug
Fußball Kreisliga A 1/2: SV Kornwestheim II verliert Devin-Can Ata mit Armbruch, gewinnt aber das Derby

Fußball Kreisliga A 1/2 SV Kornwestheim II verliert Devin-Can Ata mit Armbruch, gewinnt aber das Derby

SVK-Stürmer Pirmin Löffler liefert gegen SVK Dreierpack ab und liegt noch zwei Zähler hinter dem Relegationsrang. Drita festigt Platz zwei durch 6:1 gegen Warmbronn.
Von Marek Lantz
Kreisliga A Staffel 1: Benningen sendet Lebenszeichen und verlängert nicht mit Coach Bellarosa

Kreisliga A Staffel 1 Benningen sendet Lebenszeichen und verlängert nicht mit Coach Bellarosa

Der SGV Höpfigheim verliert Abstiegsduell, Pleidelsheim II festigt Platz über dem Strich, Murr patzt in Asperg, Erdmannhausen kommt unter die Räder und Affalterbach siegt 4:1.
Von Marek Lantz
Handball Oberliga Männer: 188 Tore in 22 Spielen – SGSB stellt mit Maximilian Schulze Torschützenkönig

Handball Oberliga Männer 188 Tore in 22 Spielen – SGSB stellt mit Maximilian Schulze Torschützenkönig

Die Oberliga-Männer der SG Schozach-Bottwartal unterliegen dem Tabellendritten Saase3 Leutershausen 2 im letzten Heimspiel mit 26:33.
Von Melanie Bürkle
Handballer der Habo Bottwar SG: Buffalos schenken Coach Jan Diller Sieg zum Abschied – „Das wird mir fehlen“

Handballer der Habo Bottwar SG Buffalos schenken Coach Jan Diller Sieg zum Abschied – „Das wird mir fehlen“

Die Handballer der Habo Bottwar SG schlagen die HSG Bruchsal/Untergrombach mit 35:21 und schließen die Verbandsligarunde auf dem zehnten Platz ab.
Von Melanie Bürkle
Rhein-Neckar-Liga Softball: Echte Bewährungsprobe für Kornwestheim Woodspeckers zum Saison-Auftakt

Rhein-Neckar-Liga Softball Echte Bewährungsprobe für Kornwestheim Woodspeckers zum Saison-Auftakt

Die Kornwestheimer Softballer überzeugen beim Auftakt in die er Rhein-Neckar-Liga auch ohne Outdoor-Training.
Von SV Pattonville
Fußball-Bezirksliga: Gebrauchter Nachmittag für SV Pattonville

Fußball-Bezirksliga Gebrauchter Nachmittag für SV Pattonville

Der Fußball-Bezirksligist muss weiterhin um den Ligaerhalt bangen. Gegen das ebenfalls abstiegsbedrohte Croatia Bietigheim unterlag der SVP im Heimspiel klar mit 0:3.
Von Andreas Hennings
Handball-Oberliga: Der SV Kornwestheim verkauft sich beim Meister anfangs mehr als wacker

Handball-Oberliga Der SV Kornwestheim verkauft sich beim Meister anfangs mehr als wacker

Die Oberliga-Frauen des SV Kornwestheim beenden die Saison trotz einer Niederlage im letzten Spiel auf dem dritten Platz.
Von Melanie Bürkle
Habo Bottwar SG: Jan Diller zum letzten Mal an der Seitenlinie - „Dem Handball bleibe ich treu“

Habo Bottwar SG Jan Diller zum letzten Mal an der Seitenlinie - „Dem Handball bleibe ich treu“

Am Sonntagabend steht Jan Diller nach drei Jahren bei der Habo Bottwar SG zum letzten Mal an der Seitenlinie des Verbandsligisten.
Von Melanie Bürkle
Weitere Artikel zu Abstieg Aufstieg
 
 