Landesliga Württemberg Staffel 1 Gelingt dem GSV Pleidelsheim zweiter Sieg gegen Schorndorf?
Vier Spieltage vor Saisonende ist für das Wenninger-Team noch alles möglich. In der Hinrunde startet der Club Serie nach Erfolg gegen Schorndorf.
Vier Spieltage vor Saisonende ist für das Wenninger-Team noch alles möglich. In der Hinrunde startet der Club Serie nach Erfolg gegen Schorndorf.
Vier Spieltage vor Saisonende ist für den GSV Pleidelsheim noch alles möglich: Klassenerhalt, Relegation oder direkter Abstieg. Aktuell belegen die Gelb-Schwarzen als 14. eine Abstiegsrang, sind aber punktgleich mit der Spvgg Satteldorf, die den Relegationsplatz belegt. Am Sonntag (15.30 Uhr) sind die Pleidelsheimer beim Dritten SG Schorndorf zu Gast. „Für Schorndorf geht es um nichts mehr. Die ersten beiden Plätze sind vergeben. Das könnte für uns ein Vorteil sein“, sagt GSV-Trainer Marcus Wenninger. Die Schorndorfer sind besonders im Offensivspiel sehr stark. Mit 61 erzielten Treffern gehören sie zu den stärksten Teams der Landesliga.