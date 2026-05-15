 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Marbach/Kornwestheim

  6. Gelingt dem GSV Pleidelsheim zweiter Sieg gegen Schorndorf?

Landesliga Württemberg Staffel 1 Gelingt dem GSV Pleidelsheim zweiter Sieg gegen Schorndorf?

Landesliga Württemberg Staffel 1: Gelingt dem GSV Pleidelsheim zweiter Sieg gegen Schorndorf?
1
Daniel Pfeiffer traf im Hinspiel zum entscheidenden 1:0 gegen Schorndorf. Foto: Andreas Essig

Vier Spieltage vor Saisonende ist für das Wenninger-Team noch alles möglich. In der Hinrunde startet der Club Serie nach Erfolg gegen Schorndorf.

Vier Spieltage vor Saisonende ist für den GSV Pleidelsheim noch alles möglich: Klassenerhalt, Relegation oder direkter Abstieg. Aktuell belegen die Gelb-Schwarzen als 14. eine Abstiegsrang, sind aber punktgleich mit der Spvgg Satteldorf, die den Relegationsplatz belegt. Am Sonntag (15.30 Uhr) sind die Pleidelsheimer beim Dritten SG Schorndorf zu Gast. „Für Schorndorf geht es um nichts mehr. Die ersten beiden Plätze sind vergeben. Das könnte für uns ein Vorteil sein“, sagt GSV-Trainer Marcus Wenninger. Die Schorndorfer sind besonders im Offensivspiel sehr stark. Mit 61 erzielten Treffern gehören sie zu den stärksten Teams der Landesliga.

 

Fragezeichen hinter Einsatz von Divkovic und Tränke

Das Hinspiel entschieden die Pleidelsheimer durch ein Tor von Daniel Pfeiffer mit 1:0 für sich. Es war überhaupt der erste Saisonsieg für die Gelb-Schwarzen. Der Erfolg gegen Schorndorf war der Auftakt einer sehr erfolgreichen Serie. In den vier Spielen darauf bis zur Ende der Vorrunde holten die Pleidelsheimer danach noch acht Punkte. „Für uns geht es darum, aus den verbleibenden Spielen einen Punkt mehr zu holen als Satteldorf, denn über die Tordifferenz werden wir das Fernduell nicht für uns entscheiden“, so Wenninger. Personell steht noch ein Fragezeichen hinter dem angeschlagenen Darijo Divkovic. Auch der Einsatz von Markus Tränke ist noch unsicher.

Weitere Themen

American Football: Derbytime zwischen Bulldogs und den Cougars in Kornwestheim

American Football Derbytime zwischen Bulldogs und den Cougars in Kornwestheim

Die Footballer aus Kornwestheim nehmen in der Oberliga gegen Ludwigsburg gerne die Außenseiterrolle an.
Von Elke rutschmann
SGV Freiberg: Bei Freiberg stehen die Zeichen auf Verlängerung mit Coach Kusthrim Lushtaku

SGV Freiberg Bei Freiberg stehen die Zeichen auf Verlängerung mit Coach Kusthrim Lushtaku

Vor dem letzten Spiel gegen den FC Bayern Alzenau spricht alles für eine Zukunft des Trainers beim SGV Freiberg. Der Verein will auch mit zehn Spielern in die neue Runde gehen.
Von Elke Rutschmann
26. Auflage mz3athlon: Triathlon Steinheim: Jagd auf Titelverteidiger Sven Scheuermann beginnt

26. Auflage mz3athlon Triathlon Steinheim: Jagd auf Titelverteidiger Sven Scheuermann beginnt

Auch die 26. Auflage des mz3athlon ist mit 750 Teilnehmenden mal wieder ausgebucht. Gut etabliert hat sich auch der Schnupperwettbewerb für Einsteiger.
Von Elke Rutschman
Pokalsieger SV Kornwestheim: Nach Raimondos Masterplan feiert Kornwestheim einen Pokaltraum in Blau

Pokalsieger SV Kornwestheim Nach Raimondos Masterplan feiert Kornwestheim einen Pokaltraum in Blau

Nach dem Pokalsieg vor 1400 Zuschauer durch die Treffer von Schürmann, Schwalb und Schima steht für den SV Kornwestheim am Sonntag das Duell beim FC Marbach an.
Von Elke Rutschmann
Finale Bezirkspokal Enz/Murr: Die Pokalparty steigt im Plan B – so oder so

Finale Bezirkspokal Enz/Murr Die Pokalparty steigt im Plan B – so oder so

Der Pokalhit gegen den TSV Grünbühl findet wohl ohne Kornwestheims Kapitän Marco Reichert statt. SVK-Coach Roberto Raimondo hat den Pott schon zweimal gewonnen.
Von Elke Rutschmann
SGV Freiberg: Der SGV Freiberg sucht sportlichen Leiter: Mario Estasi wechselt zum SSV Ulm

SGV Freiberg Der SGV Freiberg sucht sportlichen Leiter: Mario Estasi wechselt zum SSV Ulm

Nach Kapitän Marco Kehl-Gomez verlässt mit Mario Estasi ein weiterer Protagonist den SGV Freiberg, der damit zwei wichtige Positionen neu besetzen muss.
Von Elke Rutschmann
Kreisligen A1/2 Enz/Murr: Drita hat nach Sieg im Topspiel wieder Titelchancen in der A2

Kreisligen A1/2 Enz/Murr Drita hat nach Sieg im Topspiel wieder Titelchancen in der A2

Drita Kosova Kornwestheim rückt auf einen Punkt an Spitzenreiter Renningen ran, der TSC bekommt eine 0:7-Klatsche und der SV Kornwestheim II holt in Unterzahl noch 3:3.
Von Marek Lantz
Kreisliga A 1 Enz/Murr: Trainerwechsel: Hayta übernimmt Erdmannhausen und Berg den TSV 1899 Benningen

Kreisliga A 1 Enz/Murr Trainerwechsel: Hayta übernimmt Erdmannhausen und Berg den TSV 1899 Benningen

Für Höpfigheim und Benningen wird es eng um den Klassenverbleib, Affalterbach besiegt den Asperg-Fluch, Pleidelsheim II ist nach 7:0 gegen TSC Kornwestheim fast gerettet.
Von Marek Lantz
Fußball-Bezirksliga Enz/Murr: Generalprobe vor Finale – 1:1 gegen Hessigheim gibt Kornwestheim Rückenwind

Fußball-Bezirksliga Enz/Murr Generalprobe vor Finale – 1:1 gegen Hessigheim gibt Kornwestheim Rückenwind

Vor dem wichtigsten Spiel in dieser Saison erkämpft sich der SV Kornwestheim gegen des TASV Hessigheim einen Punkt. Trainer Raimondo schont sechs Stammspieler.
Von Marius Gschwendtner
Fußball-Bezirksliga Enz/Murr: „Nicht alltägliches“ 22:0 – Pattonville poliert gegen Pflugfelden Torkonto auf

Fußball-Bezirksliga Enz/Murr „Nicht alltägliches“ 22:0 – Pattonville poliert gegen Pflugfelden Torkonto auf

Fußball-Bezirksligist SV Pattonville trifft fast im Minutentakt und gewinnt mit 22:0. Der Trainer bleibt trotz des ungewöhnlichen Ergebnis demütig.
Von Marius Gschwendtner
 
 