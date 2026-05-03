Landesliga Württemberg Staffel 1 Mutig ins Sechs-Punkte-Spiel
Gegen die Spvgg Satteldorf muss für den GSV Pleidelseim im Kampf um den Klassenverbleib etwas Zählbares her.
Gegen die Spvgg Satteldorf muss für den GSV Pleidelseim im Kampf um den Klassenverbleib etwas Zählbares her.
Noch hat es Fußball-Landesligist GSV Pleidelsheim selbst in der Hand, den Klassenverbleib zu schaffen. Sei es direkt oder über den Umweg der Relegation. Dazu muss jedoch am Sonntag (15 Uhr) unbedingt etwas Zählbares auf das Konto, wenn der GSV die Spvgg Satteldorf empfängt.