Landesliga Württemberg Staffel 1: Mutig ins Sechs-Punkte-Spiel

Noch hat es Fußball-Landesligist GSV Pleidelsheim selbst in der Hand, den Klassenverbleib zu schaffen. Sei es direkt oder über den Umweg der Relegation. Dazu muss jedoch am Sonntag (15 Uhr) unbedingt etwas Zählbares auf das Konto, wenn der GSV die Spvgg Satteldorf empfängt.

Der Pleidelsheimer Gegner gewann am vergangenen Wochenende überraschend gegen den bisherigen Tabellenführer FV Löchgau und kletterte dadurch auf den Relegationsplatz. Die Pleidelsheimer rutschten dagegen auf einen Abstiegsplatz ab und haben nun zwei Punkte Rückstand auf den direkten Rivalen Satetldorf. Somit haben die Gelb-Schwarzen das nächste Sechs-Punkte-Spiel vor der Brust.

Porubek und Igwe fallen aus

Eine Niederlage würde noch nicht den Abstieg bedeuten, den Kampf um den Relegationsplatz jedoch deutlich erschweren. „Unsere Ausrichtung wird sich im Vergleich zu den anderen Spielen nicht ändern: Wir wollen den Gegner hoch pressen und werden ans Limit gehen. Dabei wollen wir mutig, aber nicht kopflos agieren“, verspricht GSV-Trainer Marcus Wenninger. Die Satteldorfer sind sehr spielstark und werden versuchen, ihrerseits ihr Spiel durchzubringen. Das kommt den Pleidelsheimern entgegen, die mit einer solchen Spielweise besser klar kommen als mit Gegnern, die sich zunächst einmal hinten rein stellen. Verzichten muss Marcus Wenninger in dieser wichtigen Begegnung auf den privat verhinderten Marvin Porubek sowie Canstance Igwe, der sich bei seinem Kurzeinsatz in Leonberg verletzte.