 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Marbach/Kornwestheim

  6. Mutig ins Sechs-Punkte-Spiel

Landesliga Württemberg Staffel 1 Mutig ins Sechs-Punkte-Spiel

Landesliga Württemberg Staffel 1: Mutig ins Sechs-Punkte-Spiel
1
Marvin Porubek fehlt gegen Satteldorf und kann nicht mir dem Team jubeln. Foto: Baumann

Gegen die Spvgg Satteldorf muss für den GSV Pleidelseim im Kampf um den Klassenverbleib etwas Zählbares her.

Noch hat es Fußball-Landesligist GSV Pleidelsheim selbst in der Hand, den Klassenverbleib zu schaffen. Sei es direkt oder über den Umweg der Relegation. Dazu muss jedoch am Sonntag (15 Uhr) unbedingt etwas Zählbares auf das Konto, wenn der GSV die Spvgg Satteldorf empfängt.

 

Der Pleidelsheimer Gegner gewann am vergangenen Wochenende überraschend gegen den bisherigen Tabellenführer FV Löchgau und kletterte dadurch auf den Relegationsplatz. Die Pleidelsheimer rutschten dagegen auf einen Abstiegsplatz ab und haben nun zwei Punkte Rückstand auf den direkten Rivalen Satetldorf. Somit haben die Gelb-Schwarzen das nächste Sechs-Punkte-Spiel vor der Brust.

Porubek und Igwe fallen aus

Eine Niederlage würde noch nicht den Abstieg bedeuten, den Kampf um den Relegationsplatz jedoch deutlich erschweren. „Unsere Ausrichtung wird sich im Vergleich zu den anderen Spielen nicht ändern: Wir wollen den Gegner hoch pressen und werden ans Limit gehen. Dabei wollen wir mutig, aber nicht kopflos agieren“, verspricht GSV-Trainer Marcus Wenninger. Die Satteldorfer sind sehr spielstark und werden versuchen, ihrerseits ihr Spiel durchzubringen. Das kommt den Pleidelsheimern entgegen, die mit einer solchen Spielweise besser klar kommen als mit Gegnern, die sich zunächst einmal hinten rein stellen. Verzichten muss Marcus Wenninger in dieser wichtigen Begegnung auf den privat verhinderten Marvin Porubek sowie Canstance Igwe, der sich bei seinem Kurzeinsatz in Leonberg verletzte.

Weitere Themen

Handball Oberliga Männer: Die Sehnsucht nach einem gelungenen Abschluss

Handball Oberliga Männer Die Sehnsucht nach einem gelungenen Abschluss

Die Oberliga-Handballer der SG Schozach-Bottwartal treten gegen Leutershausen 2 im letzten Heimspiel an. Der Gegner hat noch die Chance auf Rang zwei.
Von Melanie Bürkle
Bezirksliga Enz/Murr: Makrigiannis verlängert beim FC Marbach

Bezirksliga Enz/Murr Makrigiannis verlängert beim FC Marbach

Vor dem Duell gegen den TV Pflugfelden hat der FC Marbach Planungssicherheit und bis auf Philipp Bez bleiben alle Spieler an Bord.
Von Elke Rutschmann
Bezirksliga Enz/Murr: SV Kornwestheim will noch einmal die Sinne schärfen

Bezirksliga Enz/Murr SV Kornwestheim will noch einmal die Sinne schärfen

Gegen den Tabellendritten TSV Heimsheim muss das Team von Roberto Raimondo in Sachen Chancenverwertung arbeiten.
Von Elke Rutschmann
Bezirksliga Enz/Murr: Francis Pola kommt mit der Doppelrolle beim SV Pattonville gut klar

Bezirksliga Enz/Murr Francis Pola kommt mit der Doppelrolle beim SV Pattonville gut klar

Vor dem wichtigen Spiel gegen NK Croatia Bietigheim haben schon 15 Spieler für die kommende Saison zugesagt.
Von Elke Rutschmann
Handball Oberliga Frauen: Gelingt den Lurchis eine Überraschung gegen die Unbesiegbaren ?

Handball Oberliga Frauen Gelingt den Lurchis eine Überraschung gegen die Unbesiegbaren ?

Die Oberliga Handballerinnen des SV Kornwestheim stehen vor schwerem Saisonabschluss beim ungeschlagenen Tabellenführer TG 88 Pforzheim.
Von Melanie Bürkle
DFB Nachwuchsliga: U19 des SGV Freiberg schlägt den SC Freiburg

DFB Nachwuchsliga U19 des SGV Freiberg schlägt den SC Freiburg

Starker Auftritt der Freiberger Talente in der DFB-Nachwuchsliga mit 2:1-Erfolg über Bundesliganachwuchs.
Von unserer Redaktion
Verbandsliga Habo Bottwar SG: Hannes Diller: „Ich mache diesen Job, weil ich Spieler entwickeln möchte“

Verbandsliga Habo Bottwar SG Hannes Diller: „Ich mache diesen Job, weil ich Spieler entwickeln möchte“

Interview: Am Samstagbaend steht Jan Diller nach drei Jahren bei der Habo Bottwar SG zum letzten Mal an der Seitenlinie des Verbandsligisten.
Von Melanie Bürkle
Handball Verbandsliga Frauen: Janine Zieker bleibt Trainerin der Habo-Frauen

Handball Verbandsliga Frauen Janine Zieker bleibt Trainerin der Habo-Frauen

Die Handballerinnen der Habo Bottwar SG wollen Saison mit Erfolgserlebnis gegen den Tabellenvorletzten beenden.
Von Melanie Bürkle
Handball 3. Liga SVK: Meister SV Kornwestheim reist mit Fanbus nach Bayern

Handball 3. Liga SVK Meister SV Kornwestheim reist mit Fanbus nach Bayern

Die Kornwestheimer Handballer sind auch beim letzten Auswärtsspiel der Drittliga-Saison beim TuS Fürstenfeldbruck nochmals gefordert.
Von Melanie Bürkle
Regionalliga Südwest SGV Freiberg: Marco Kehl-Gomez, der Mann für die Gänsehautansprachen verlässt SGV Freiberg

Regionalliga Südwest SGV Freiberg Marco Kehl-Gomez, der Mann für die Gänsehautansprachen verlässt SGV Freiberg

Nach viereinhalb Jahren sucht der Kapitän eine neue Herausforderung, die er möglicherweise beim Konkurrenten SV Sandhausen finden könnte und erhält viel Lob vom SGV Freiberg .
Von Elke Rutschmann
 
 